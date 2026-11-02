Ада Роговцева отримала почесну відзнаку. У Києві оголосили переможців 55-го кінофестивалю Молодість

31 жовтня у Будинку кіно відбулася церемонія нагородження переможців та переможниць 55-го Київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Скіфського оленя за внесок в українське кіномистецтво отримала Ада Роговцева.

Ґран-прі ювілейного кінофестивалю Молодість здобув повнометражний фільм Камуфляж Микити Гібаленка (Німеччина). Стрічка розповідає про 22-річного Віталія, який намагається будувати нове життя після переїзду з України до Мюнхена. Скіфського оленя переможцю вручив голова журі міжнародного конкурсу Олег Сенцов.

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«Мені приємно стояти в залі, яка просочена темою та атмосферою кіно. На кінофестивалі Молодість я побачив багато цікавих фільмів, також на цьому кінофестивалі була премʼєра моїх фільмів. За тиждень до повномасштабного вторгнення тут відбулась прем'єра мого фільму Носоріг. Я стояв на цій сцені і не вірив, що війна почнеться. Але війна почалась, і зараз ми всією країною боремось. Ми вдячні всім, хто захищає країну, хто бореться в тилу. У нас з колегами майже всі рішення щодо переможців були спільними. Ми дискутували, але не сперечались. Особливо ми не сперечались щодо фільму, який отримує Ґран-прі», — повідомив зі сцени Олег Сенцов.

Нагороду на церемонії отримали акторка Анна Яремчук-Бобало, яка зіграла матір головного героя, та консультант Ян Штукмаєр, член німецької знімальної групи стрічки.

«Я мріяла, щоб фільм побачили в Україні. У Венеції, Німеччині, Бразилії, де ми показували його, глядачі після перегляду були вражені та запитували, що вони можуть зробити для України, чим допомогти. Адже у фільмі розповідається про нашу біду, про те, як ми залишаємо дім, не з власної волі, як ми мусимо інтегруватись в інших країнах, але як через це ми повертаємось додому, до своєї рідної, соловʼїної мови», — сказала зі сцени Анна Яремчук-Бобало.

Переможець також отримав сертифікат на 5 тисяч доларів США.

Фільм Камуфляж отримав ґран-прі кінофестивалю / Фото: пресслужба Молодості

Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу стала Філіппіньяна Рафаеля Мануеля (Філіппіни, Сінгапур, Сполучене Королівство, Нідерланди, Франція). Переможець отримав Скіфського оленя та 2 тисячі доларів від кінофестивалю Молодість. Вручив нагороду член журі та театральний режисер Євген Лавренчук.

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Спеціальну відзнаку отримала стрічка фільму Пальне в жилах П'єра ле Ґаля (Франція, Польща). Вручив її генеральний директор Європейської кіноакадемії Маттайс Ваутер Кнол.

Найкращим короткометражним фільмом Міжнародного конкурсу журі визнало Дьєґо Мелісси Сільвери (Франція). Переможницю оголосила членкиня міжнародного журі, режисерка Аніта Узулнієце. Фільм отримав нагороду Скіфський олень і грошову премію в розмірі 2 тисяч доларів від кінофестивалю Молодість.

До глядачів із відеозверненням звернулася режисерка стрічки Мелісса Сільвера: «Мій фільм виник із потреби — потреби мати розмову з батьком, якої ніколи не було. І ось замість розмови я створила цей фільм. Те, що він живе насиченим фестивальним життям та зворушує людей, для мене — величезна нагорода».

Спеціальну відзнаку журі отримала стрічка Тиша Павла Шпегуна (Україна).

«Колись я знімався, як актор у фільмі Носоріг Олега Сенцова, а зараз я стою поряд із ним на сцені. Я мрію показати свій фільм у Маріуполі, звідки я родом. Цей фільм про нас із вами, про людей, які переживають весь жах війни і в місті, й на фронті. Про людей, з якими ти пʼєш каву чи куриш цигарку й не знаєш, чи ця людина завтра відправиться на фронт і чи вона повернеться звідти» — зазначив у своїй промові зі сцени Павло Шпегун.

Тиша Павла Шпегуна отримала спеціальну відзнаку Молодості / Фото: пресслужба Молодості

Найкращим студентським фільмом міжнародного конкурсу стала стрічка Ремінісценція Ірини Мельниченко (Швейцарія). Переможницю оголосила членкиня міжнародного журі Махназ Мохаммаді. Режисерка отримала Скіфського оленя й 2 тисячі доларів від кінофестивалю Молодість.

Спеціальну відзнаку присудили фільму До завтра Є Цзяченя (Тайвань).

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Приз глядацьких симпатій та Скіфського оленя отримав фільм Безрідний режисера Кая Штеніке (Німеччина, Швейцарія).

Переможцем документального конкурсу стала стрічка-дебют У війни нема дітей Дмитра Тодорюка (Україна). Фільм отримав Скіфського оленя та 2 тисячі доларів від кінофестивалю Молодість. Переможця оголосила членкиня журі Світлана Зіновʼєва.

Спеціальну відзнаку журі присудило фільму Дивись, ти впоралася Ізабели Ґрейс Кон (США).

Скіфського оленя та грошовий приз у розмірі 2 тисяч доларів від кінофестивалю Молодість у конкурсі Teen Screen отримав фільм Мов повітряний змій Алана Дебертона (Бразилія).

Ремінісценція Ірини Мельниченко стала найкращим студентським фільмом / Фото: пресслужба Молодості

Спеціальну відзнаку за найкращу жіночу роль у фільмі Усі ці Вибач довкола режисерки Фредеріке Мігом (Бельгія, Німеччина, Нідерланди) присудили акторці Лізі Вангемелрейк. Диплом переможниці передасть Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс.

Ще одну спеціальну відзнаку, за найкращу візуальну майстерність, отримав оператор фільму Новенькі Анхель Хара Табоада (Мексика, Іспанія). Отримав відзнаку Надзвичайний і Повноважний Посол Мексики в Україні Ауденсіо Контрерас Ґонсалес.

У національному конкурсі Скіфського оленя та 100 тисяч гривень від платформи Київстар ТБ отримав фільм Відкритий світ режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука.

«Нас зворушила її інтонація — водночас грайлива й ніжна, — що додає тепла й легкості почуттю туги, знайомому багатьом із нас», — повідомили члени журі.

Спеціальну відзнаку в національному конкурсі отримала стрічка ДІМ TV Софії Гери (Україна).

«У світі, де так багато людей були змушені залишити свої домівки, цей фільм стає проникливим роздумом про відчуття приналежності, ідентичність і пошук свого місця на землі», — наголосило журі.

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Другу спеціальну відзнаку отримав фільм Інжир Новруза Хікмета (Азербайджан, Україна).

Журі Спілки кінокритиків України нагородило дипломом за найкращий фільм національного конкурсу стрічку Братчик Христини Браславської (Україна) — «за режисерську й акторську майстерність, багатогранність образів і чутливе осмислення теми ЛГБТ-спільноти в контексті війни».

Спеціальну згадку отримав Відкритий світ Романа Хімея та Яреми Малащука (Україна). Журі відзначило винахідливий художній підхід фільму та його оригінальний погляд на досвід віддаленості від дому й пошук зв’язку з ним.

Почесного Скіфського оленя за внесок в українське кіномистецтво вручили народній артистці України Аді Роговцевій.

Нагороду від імені фестивалю передали продюсеру Ади Роговцевої — Богдану Жданову. Нагороду вручила віцепрем'єрка з гуманітарних питань, міністерка культури України Тетяна Бережна.