Українська діджейка виступить на головній сцені Tomorrowland

Українська діджейка та саундпродюсерка Олеся Аркуша, яка виступає під псевдонімом Miss Monique, зіграє сет на головній сцені популярного фестивалю Tomorrowland.

Уже цими вихідними українська артистка гратиме на Mainstage одного з найбільших фестивалів електронної музики у світі. У 2026 році Miss Monique — єдина представниця України в лайнапі головної сцени Tomorrowland.

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Також 17 липня, у перший вікенд фестивалю, артистка презентувала на другій за розміром сцені своє перше аудіовізуальне шоу BIORHYTHM, у якому музика, світло та зображення були об'єднані однією ідеєю.

«В основі шоу — протиставлення сучасного індустріального світу та природи. Людство оточило себе металом, бетоном, екранами й нескінченним інформаційним шумом, однак природа нікуди не зникає: вона продовжує жити, змінюватися та повертати собі простір», — зазначила команда діджейки.

Фото: Надано командою Miss Monique

Прем'єра шоу відбулася на Freedom Stage, яка обладнана сотнями відеопанелей і понад 300 квадратними метрами LED-екранів, що дало змогу повністю розкрити візуальний задум BIORHYTHM.

Фото: Надано командою Miss Monique

Після світової прем'єри у бельгійському місті Бом, де проходить Tomorrowland, Miss Monique також представить нове шоу в Mandarine Park у Буенос-Айресі 3 жовтня, Pacha New York — 13 листопада та паризькому клубі Phantom — 27 листопада.

Що відомо про Miss Monique

Miss Monique — відома DJ та саундпродюсерка з України, справжнє ім'я якої — Олеся Аркуша. Вона народилася в Кропивницькому, виросла в Києві та за декілька років пройшла шлях від перших DJ-сетів до найбільших фестивалів і клубів світу.

Фото: Надано командою Miss Monique

Сьогодні аудиторія Miss Monique у Spotify, YouTube та Instagram вимірюється мільйонами. Вона виступала на Coachella, Ultra Music Festival, EDC Las Vegas і Tomorrowland, записала спеціальний сет для Cercle у монреальському музеї Biosphère і стала першою українською артисткою з власною резиденцією на Ібіці, що триває протягом усього літнього сезону.