Кінофестиваль Миколайчук OPEN оголосив програму Національного короткометражного конкурсу

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN оголосив першу програму — це Національний короткометражний конкурс, в якому візьмуть участь 18 короткометражних фільмів, з них 11 — прем'єрні.

До конкурсної програми короткометражниї фільмів увійшли стрічки різних жанрів: воєнні драми, анімація, комедії, історії дорослішання, тощо — 18 коротких метрів, які були зняті у 2025 і 2026 роках.

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Серед відібраних робіт є учасники Венеційського та Роттердамського кінофестивалів і нові картини за участі українських акторів та акторок — Марини Кошкіної, Анастасії Карпенко, Дар'ї Полуніної, Геннадія Попенка, Олександра Бикова та інших. Свої нові роботи представлять режисери Вадим Мочалов, Любов Бехтер, Поліна Біляєва, Олександр Биков, В’ячеслав Туряниця.

Програма Національного короткометражного конкурсу

Брама Європи , реж. Олексій Чубун ( Україна, Чехія, 9ʼ, 2025)

, реж. Олексій Чубун Україна, Чехія, 9ʼ, 2025) Відродження , реж. Олександр Биков ( Україна, 17ʼ, 2025)

, реж. Олександр Биков Україна, 17ʼ, 2025) Гігант , реж. Вадим Мочалов ( Україна, 17ʼ, 2026)

, реж. Вадим Мочалов Україна, 17ʼ, 2026) Жити вічно , реж. Владислав Дева ( Польща, 14ʼ, 2025)

, реж. Владислав Дева Польща, 14ʼ, 2025) Життя в Україні бі лайк , реж. Ілля Гороховський ( Україна, 15ʼ, 2025)

, реж. Ілля Гороховський Україна, 15ʼ, 2025) Жовто-блакитні метелики , реж. Єлизавета Голубенко ( Україна, 12ʼ, 2025)

, реж. Єлизавета Голубенко Україна, 12ʼ, 2025) Зав’язь , реж. Наталія Супрун ( Україна, 15ʼ, 2025)

, реж. Наталія Супрун Україна, 15ʼ, 2025) Зговір , реж. Костянтин Демборинський ( Україна, 16ʼ, 2025)

, реж. Костянтин Демборинський Україна, 16ʼ, 2025) Зсередини , реж. Дар’я Лукашева ( Україна, 20ʼ, 2026)

, реж. Дар’я Лукашева Україна, 20ʼ, 2026) Коротка інструкція з розставання , реж. Варвара Зарицька ( Україна, Польща, 15ʼ, 2025)

, реж. Варвара Зарицька Україна, Польща, 15ʼ, 2025) Недоступні , реж. Кирило Земляний ( Україна, Бельгія, Болгарія, Франція, Нідерланди, 19ʼ, 2025)

, реж. Кирило Земляний Україна, Бельгія, Болгарія, Франція, Нідерланди, 19ʼ, 2025) Непорозумліття , реж. Ірина Сосімович ( Україна, 7ʼ, 2025)

, реж. Ірина Сосімович Україна, 7ʼ, 2025) Природний баланс , реж. Олександр Миронюк ( Україна, 24ʼ, 2026)

, реж. Олександр Миронюк Україна, 24ʼ, 2026) Роздуми про мир під час повітряного нальоту , реж. В’ячеслав Туряниця ( Україна, 15ʼ, 2025)

, реж. В’ячеслав Туряниця Україна, 15ʼ, 2025) Розкажи мені казочку , реж. Діана Анікєєва ( Україна, 22ʼ, 2026)

, реж. Діана Анікєєва Україна, 22ʼ, 2026) Фантом , реж. Юлія Орленко ( Україна, 17ʼ, 2025)

, реж. Юлія Орленко Україна, 17ʼ, 2025) Це ужас , реж. Любов Бехтер ( Україна, 25ʼ, 2026)

, реж. Любов Бехтер Україна, 25ʼ, 2026) FUCK THEM ALL, реж. Поліна Біляєва ( Україна, Польща, 15ʼ, 2025)

Цьогоріч вперше конкурсні фільмі крім глядачів оцінює професійне журі. До складу журі Національного короткометражного конкурсу увійшли акторки Римма Зюбіна, Ірма Вітовська-Ванца, режисер, актор та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв, актор та ведучий Олексій Гнатковський, продюсер, володар BAFTA Хайдер Ротшильд Хузір, сценарист і драматург Сергій Кулибишев.

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«Ми вже чотири роки поспіль підтримуємо українське короткометражне кіно і дуже радіємо, що надаємо мотивацію режисерам та режисеркам творити далі з розумінням, що їх роботи дійсно важливі та потрібні зараз. На наших очах вони зростають і переходять до великих проєктів — кіно чи серіалів. Один з наших „випускників“, Сергій Кулибишев, цього року увійшов до складу журі, і ми впевнені, що це початок гарної традиції, що формує тяглість між поколіннями творців», — розповідає генеральний продюсер Миколайчук OPEN Олекса Гладушевський.

Переможці Національного конкурсу традиційно отримають статуетки Залізний Миколайчук. Найкращий фільм обере професійне журі, а Гран-прі фестивалю буде визначено за результатами глядацького голосування. Також цього року передбачено приз журі та спеціальний приз від генерального партнера індустрійної секції — студії AMO Pictures.

Фестиваль Миколайчук OPEN пройде у Чернівцях з 13 до 20 червня.