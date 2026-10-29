Українська кримінальна комедія з Пашею Лі та погляд на похмуре Середньовіччя з Ендрю Гарфілдом — що дивитись у кіно

29 жовтня, 13:40
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Кадр з фільму Добре, що мама не знає (Фото: new.oiff.com.ua)

Кадр з фільму Добре, що мама не знає (Фото: new.oiff.com.ua)

В прокат виходить українська кримінальна комедія режисера Саші Литвиненко Добре, що мама не знає, який розповідає про родину у скруті. Одну з ролей у фільмі зіграв загиблий в Ірпені у березні 2022 року Паша Лі. 

Також у кіно можна подивитися слешер Секс і смерть у таборі Міазма з Джилліан Андерсон, історичний екшн Месник з Ендрю Гарфілдом, французську комедію Сімейка шахраїв та індонезійський горор Дзеркало: Давнє зло.

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Добре, що мама не знає. Саша Литвиненко. З 29 жовтня.

Поділена на чотири новели й варта уваги українська кримінальна комедія про родину в скруті.

Поділ тут іде по крові: в одній історії розповідається про хлопця, який через борги звʼязався з кримінальним світом і тепер не знає, як викрутитись; в іншій — його брат намагається помститися за смерть коханої; в третій — їхня сестра опиняється замкнутою в гримерці разом з озброєним злочинцем.

В четвертій новелі різні історії стануть однією несподіваним чином.

https://www.youtube.com/watch?v=fi_2NxnjnEM

Секс і смерть у таборі Міазма. Джейн Шенбрун. З 29 жовтня.

Перверсивний та шаруватий слешер з Джилліан Андерсон.

Молода режисерка має за мету перезапустити відому франшизу Табір Міазма (щось на кшталт Пʼятниці 13-е). Найважливіша умова перезапуску — кастинг тієї самої акторки (Андерсон), яка зіграла в першому культовому фільмі серії. Та живе відлюдницею в таборі, де колись за сюжетом її ледь не вбили, й філософствує про жанр.

Зйомки таки розпочнуться й стануть для обох жінок трансформуючим досвідом.

https://www.youtube.com/watch?v=Uki0NOpiMEY

Месник. Пол Ґрінґрасс. З 29 жовтня.

Жанровий режисер Пол Ґрінґрасс дістався історичної драми, щоб знову поговорити про гостросоціальне в живому, документальному стилі.

В центрі уваги тут віддалено засноване на реальних подіях повстання селян на фоні епідемії чуми та королівських поборів у 1381 році. Очолив повстання Ендрю Ґарфілд. Його героя називають просто — Орач.

Військо знедолених під керівництвом Орача дійде до стін столиці та налякає Річарда II.

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https://www.youtube.com/watch?v=jQa-7rbqr8Q

Сімейка шахраїв. Людовик Бернард. З 29 жовтня.

Невибаглива французька комедія про родину, яка поколіннями розводить людей. З розподілом ролей (мама в них — мозок операцій), високими ставками і так далі.

Одного разу вони вирішують обібрати мільйонерку з Шотландії. Та чи вийде?

https://www.youtube.com/watch?v=ieRtdpYXjpE

Дзеркало: Давнє зло. Баїм Вонґ. З 29 жовтня.

Індонезійський горор з Крістін Хакім (видатна індонезійська акторка, в Західній півкулі відома за другою серією першого сезону Останні з нас) про сімʼю, яка шукала тихого життя в сільскому будинку, але знайшла там старовинне прокляте дзеркало.

https://www.youtube.com/watch?v=Z2dHRzrqHGs
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Редактор: Юлія Найденко

Теги:   Що подивитися Кінопрем'єри

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