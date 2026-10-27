Подорож у похмуре Середньовіччя. Вісім цікавих фактів про фільм Месник з Ендрю Ґарфілдом, який виходить в прокат

NV зібрали вісім цікавий фактів про фільм, які пояснюють, чому варто подивитися Месник у ці Геллоувінські вихідні.

1. Виконавець головної ролі Ендю Ґарфілд

Головну роль у фільмі виконав дворазовий номінант на премію Оскар та володар Золотого глобуса за роботу над фільмом Тік-так, бум! Ендрю Ґарфілд.

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Для актора це одна з наймасштабніших і фізично найскладніших ролей останніх років.

2. Режисер Пол Ґрінґрасс

Режисером і сценаристом Месника став Пол Ґрінґрасс — автор Капітана Філліпса, Загубленого рейсу та фільмів шпигунської франшизи про Джейсона Борна. Робота над проєктом розпочалася ще у 2022 році. Сам Пол Ґрінґрасс зізнається, що ідея стрічки виникла під час пандемії, коли він шукав сюжет, здатний відгукнутися сучасній аудиторії.

«Месник — це епопея: тут є обладунки, луки, величезні натовпи та молодий король на своєму троні. Але за всім цим ховається наш власний небезпечний, розхитаний світ, охоплений гнівом на еліту, де на кону стоять надія та демократія. Я не даю відповіді на це питання за глядачів. Я ніколи не вважав, що це моя справа. Я лише хочу, щоб вони впізнали цей світ, коли побачать його, і забрали це питання з собою додому», — розповів Пол Ґрінґрасс.

Фото: Green Light Films

3. Не жахастик на Геллоувін

У продюсерському кріслі фільму Mесник — легендарний горор-мейкер Джейсон Блум, серед втілених проєктів якого Спліт, фільми Джордана Піла Ми і Пастка, Чорний телефон, M3ҐАН та інші. За виробництво стрічки відповідає його компанія Blumhouse Productions — одна з найуспішніших жанрових студій сучасного Голлівуду. Вперше за багато років компанія представляє не фільм жахів, а епічний екшн про історичні події. В український прокат фільм виходить до Геллоувіна — 29 жовтня.

4. Епоха Середньовіччя

Ґрінґрасс звертається до найвіддаленішого в часі періоду своєї творчості, відтворюючи події Селянського повстання 1381 року. Тоді десятки тисяч простих англійців, доведених до відчаю непосильними податками в умовах наслідків епідемії Чорної смерті, рушили на Лондон, вимагаючи справедливішого устрою світу.

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5. Робін Гуд

Спочатку фільм мав зовсім іншу назву та був далекий від легенди про Робін Гуда. «Коли я писав сценарій під час локдауну, він називався Капюшон, через кінцівку», — коментує режисер. Головний герой починає як фермер, але його подорож закінчується поза межами королівського закону, у лісі. Цей поворот ставить його поруч із традицією злочинців, яка вже поширилася наприкінці XIV століття.

Поема Пірс Плугмен англійського поета Вільяма Ленгленда (1331−1386), яка надихнула Пола Ґрінґрасса, містить найдавнішу відому письмову згадку про Робін Гуда, що свідчить про те, що казки про злочинця були знайомі ще до того, як збережені балади були записані.

Фото: Green Light Films

6. Акторський склад

Разом із Гарфілдом у стрічці зіграли: Джеймі Белл (Рокетмен) у ролі бунтівного священника Джона Болла; Космо Джарвіс (Шьоґун) — військовий ватажок повстання Вот Тайлер; Томасін Маккензі (Кролик Джоджо) — Еліс, вигадана послідовниця Болла; Вуді Норман (Камон Камон) — юний король Річард II; а також Кетрін Вотерстон (Вавилон) — графиня, мати Річарда II, Том Голландер (Гордість і упередження), Діллейн (Темні часи) та Джонні Лі Міллер (Елементарно).

7. Костюми

Величезну увагу у фільмі приділено похмурій та автентичній естетиці Середньовіччя. Костюми створювалися з акцентом на бруд, сажу, піт і реалістичний шершавий побут XIV століття, а не на театральну охайність.

8. Композитор

Над музикою для фільму працював Волкер Бертелманн, чию роботи можна почути у фільмах Конклав, На західному фронті без змін, Веріті та інші.