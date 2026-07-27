Курган & Agregat, Жадан, Андрухович: У Харкові відбудеться фестиваль Літературний Ярмарок

У Харкові відбудеться другий фестиваль Літературний Ярмарок (Фото: Маргарита Корн/Instagram yermilovcentre)

28-30 серпня у Харкові відбудеться книжковий фестиваль Літературний Ярмарок, до якого долучаться понад 50 учасників. Серед них Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Артур Дронь та інші.

Про це представники Благодійного фонду Сергія Жадана повідомили Суспільне Харків.

Відкриє фестиваль концерт гурту Курган & Agregat. Цього року на Літературному Ярмарку працюватиме дві сцени, а серед понад 50 учасників будуть автори, музиканти та інші діячі культури.

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Вхід на події фестивалю вільний за попередньою реєстрацією за посиланням.

За словами організаторів, Літературний Ярмарок 2026 буде заповнений різноманітними подіями та постатями, які творять сучасну українську культуру. Серед них:

Максим Кідрук та Артур Дронь проведуть зустрічі з читачами;

Юрій Андрухович представить фрагменти майбутнього роману;

Олександр Ірванець читатиме поезію;

Андрій Кокотюха проведе зустріч Розмови з Кумом-2.

Окрім цього Сергій Жадан та Олена Павлова презентують альманах Літературний Ярмарок, до якого увійшли твори учасників минулорічного фестивалю, а письменник і композитор Юрій Гуржи презентує книжку про Харків із фотографіями свого батька.

Під час фестивалю з музично-поетичними виступами на сцені з’являться Марʼяна Садовська, Олег Каданов і Стас Кононов, Марʼяна Савка і Зіновій Карач. Також відомо, що акторка Римма Зюбіна виступить зі стендапом про любов і літературу.

На Літературному Ярмарку український ПЕН планує представити програму Сковорода та його друзі. У ній візьмуть участь Володимир Єрмоленко, Вахтанґ Кебуладзе, Тарас Лютий, Катерина Калитко, Ярина Чорногуз, Світлана Поваляєва та інші.

Також відвідувачі фестивалю зможуть побачити роботи харківської художниці та поетки Ніки Кожушко, яка загинула внаслідок російського удару у 2024 році. Куратором експозиції буде Гамлет Зіньківський.

Завершать фестиваль виступи гуртів OKAZIA, Monkey Business та Жадан і Собаки. На фінальний концерт буде окрема реєстрація.

Також на фестивалі працюватиме книжковий ярмарок. Свої видання представлять Vivat, Віхола, Фоліо, Ранок, Фабула, Видавництво Старого Лева та інші видавництва.

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Відвідувачі зможуть принести книжки для бібліотеки Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.