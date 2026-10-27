Про лікування ран, яких завдає війна. В Україні вийде нова книга письменника і ветерана Артура Дроня Лікарня Святого Пантелеймона

До збірки увійшли вірші та свідчення, «які стають однією довгою розмовою про лікування ран, яких завдає війна».

На сторінках нової книги автор дає простір висловитися матері, яка втратила сина-захисника; солдату, який втратив руки й ноги; дівчинці, батьки якої загинули; дружині зниклого безвісти військового.

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«На цих сторінках — усі ми: скалічені, які шукають способу полікуватись; розділені прірвами власних досвідів, які повинні жити разом; перевтомлені, які змушують день тривати <…> Кожен говорить від власного імені про свою рану та пошук ліків. Про власне Світло у темряві. Та разом з іншими автор кладе на лікарняне ліжко й себе. Адже щоб чесно говорити про чужий біль та лікування, потрібно наважитись назвати власні», — йдеться в анонсі видавництва.

Фото: Видавництво Старого Лева

Лікарнею Святого Пантелеймона Артур Дронь завершує воєн­ну трилогію, до якої входять Тут були ми і Гемінґвей нічого не знає, — «а разом із нею і своє письмо про досвід війни».

Наразі книгу вже можна передзамовити. Вона надійде читачам орієнтовно 19 листопада.

Це буде вже четверта книга автора після збірок віршів Гуртожиток № 6 (2020) та Тут були ми (2023), а також збірки есеїв Гемінґвей нічого не знає.

За Гемінґвей нічого не знає Артур Дронь став лауреатом премії імені Юрія Шевельова у 2025 році. Книга отримала відзнаку Вибір Читомо та увійшла до списку Найкращих українських книжок 2025 року за версією Українського ПЕН у категорії есеїстика.

Нещодавно англомовний примірник книги передали Папі Римському Леву.