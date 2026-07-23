Прем'єра у січні. Леся Нікітюк знялася у сімейній комедії Два Різдва. Одна Леся

Команда фільму Два Різдва. Одна Леся повідомили про завершення зйомок фільму і назвала дату прем'єри — 1 січня 2027 року, а також представила перші кадр стрічки із Лесею Нікітюк в головній ролі.

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За сюжетом, головна героїня, Леся, відмовилась від власних амбіцій стали телезіркою, натомість обрала кохання. Проте сімейне життя швидко перетворилося на рутину і Лесю почали гризти сумніви: чи правильний це був вибір. На Різдво вона отримує шанс побачити і спробувати пожити двома кардинально різними версіями життя — вона повертається на 14 років тому, коли ухвалювала рішення будувати сім'ю, а не кар'єру, і пройтися іншою дорогою. Врешті решти вона дізнається, чи правильне рішення вона ухвалила і чи могла поєднати, а не протиставляти свої мрії та кохання.

Зйомки проходили влітку в Києві та області. Як розповідає команда, іноді під час зйомок температура сягала 35 градусів тепла, водночас акторам треба було відтворювати зиму.

Фото: пресслужба

«Наш фільм побудований так, що героїня подорожує між двома світами. Команда теж ніби здійснила подорож, бо всі знімальні дні були абсолютно різними — сьогодні ми на ринку Троєщина, а завтра в Межигір'ї. З цікавого, я дуже хвилювалась за акторів, як вони будуть зніматись в зимовому одязі влітку, щоб їм не було дуже спекотно. Та, врешті, майже скрізь нам пощастило з погодою. Коли знімали сцени на вулиці, то було досить прохолодно. Настільки, що навіть група ходила в костюмерну за теплими речами, щоб зігрітись (усміхається). Попереду ще багато роботи, але найважливіше вже сталося — ця історія ожила завдяки людям, які вкладали в неї свій талант, час і максимальні зусилля», — поділилася режисерка Аля Бухтіярова.

Це другий повнометражний фільм, в якому Леся Нікітюк грає головну роль.

«Це домашня, тепла, сімейна комедія, в якій героїні дається шанс отримати життя, про яке кожен вас десь в глибині душі мріяв. Але щоразу сумнівався — чи це правильний вибір в сторону того життя, яке дійсно потрібне? Героїня потрапляє в таке життя і повністю розчаровується. Але чому і як — подивитесь у фільмі. Спойлерити не буду! Кіно — душевне, добре, з переживаннями. Якщо ви любите плаксиву Нікітюк, то ви це отримаєте, тому що я там дуже багато плачу. І, до речі, мені не потрібно було себе накручувати спеціально, сцени щиро виводили на сльози», — поділилась телеведуча та акторка.

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Крім неї у фільмі зіграли Володимир Кравчук, Ірма Вітовська, Яків Кучеревський, Євгеній Лісничий, Ангеліна Гущина, Олександр Соколов, Євгенія Мʼякенька, Олександр Ярема, Віталій Салій та інші.