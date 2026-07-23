Прем'єра у січні. Леся Нікітюк знялася у сімейній комедії Два Різдва. Одна Леся
Кадр з фільму Два Різдва. Одна Леся (Фото: Пресслужба)
Телеведуча Леся Нікітюк продовжує зніматися у кіно. Цього разу їй знову довірили головну роль у сімейній різдвяній комедії Два Різдва. Одна Леся. Днями зйомки фільму звершилися.
Команда фільму Два Різдва. Одна Леся повідомили про завершення зйомок фільму і назвала дату прем'єри — 1 січня 2027 року, а також представила перші кадр стрічки із Лесею Нікітюк в головній ролі.
За сюжетом, головна героїня, Леся, відмовилась від власних амбіцій стали телезіркою, натомість обрала кохання. Проте сімейне життя швидко перетворилося на рутину і Лесю почали гризти сумніви: чи правильний це був вибір. На Різдво вона отримує шанс побачити і спробувати пожити двома кардинально різними версіями життя — вона повертається на 14 років тому, коли ухвалювала рішення будувати сім'ю, а не кар'єру, і пройтися іншою дорогою. Врешті решти вона дізнається, чи правильне рішення вона ухвалила і чи могла поєднати, а не протиставляти свої мрії та кохання.
Зйомки проходили влітку в Києві та області. Як розповідає команда, іноді під час зйомок температура сягала 35 градусів тепла, водночас акторам треба було відтворювати зиму.
«Наш фільм побудований так, що героїня подорожує між двома світами. Команда теж ніби здійснила подорож, бо всі знімальні дні були абсолютно різними — сьогодні ми на ринку Троєщина, а завтра в Межигір'ї. З цікавого, я дуже хвилювалась за акторів, як вони будуть зніматись в зимовому одязі влітку, щоб їм не було дуже спекотно. Та, врешті, майже скрізь нам пощастило з погодою. Коли знімали сцени на вулиці, то було досить прохолодно. Настільки, що навіть група ходила в костюмерну за теплими речами, щоб зігрітись (усміхається). Попереду ще багато роботи, але найважливіше вже сталося — ця історія ожила завдяки людям, які вкладали в неї свій талант, час і максимальні зусилля», — поділилася режисерка Аля Бухтіярова.
Це другий повнометражний фільм, в якому Леся Нікітюк грає головну роль.
«Це домашня, тепла, сімейна комедія, в якій героїні дається шанс отримати життя, про яке кожен вас десь в глибині душі мріяв. Але щоразу сумнівався — чи це правильний вибір в сторону того життя, яке дійсно потрібне? Героїня потрапляє в таке життя і повністю розчаровується. Але чому і як — подивитесь у фільмі. Спойлерити не буду! Кіно — душевне, добре, з переживаннями. Якщо ви любите плаксиву Нікітюк, то ви це отримаєте, тому що я там дуже багато плачу. І, до речі, мені не потрібно було себе накручувати спеціально, сцени щиро виводили на сльози», — поділилась телеведуча та акторка.
Крім неї у фільмі зіграли Володимир Кравчук, Ірма Вітовська, Яків Кучеревський, Євгеній Лісничий, Ангеліна Гущина, Олександр Соколов, Євгенія Мʼякенька, Олександр Ярема, Віталій Салій та інші.