Через 10 років після прем'єри. На постері Ла-Ла-Ленду змінили положення руки Гослінга на його прохання

Через 10 років після прем'єри мюзиклу Ла-Ла-Ленд кінокомпанія Lionsgate презентувала оновлений постер, на якому виправили положення руки актора Раяна Гослінга, про що він просив протягом тривалого часу.

Про це повідомляє Variety.

Як раніше розповідав сам Гослінг, який у Ла-Ла-Ленді зіграв головну роль, постером фільму став кадр, де вони з Еммою Стоун танцюють. За задумом чоловік мав у цей момент тримати руку піднятою, проте він вирішив зробити більш пласке положення. При цьому Гослінг не знав, що саме цей кадр стане постером стрічки.

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«Ми танцюємо, Емма та я, і я не знав, що це стане постером до фільму. Ми мали підняти руки, і я подумав, що було б круто поставити руку більш пласко, хоча всі казали мені, що це не круто. Я був впевнений, що це круто», — зазначав Раян Гослінг в 2024 році під час інтерв'ю The Wall Street Journal.

Фото: X/DiscussingFilm

За словами актора, згодом він зрозумів, що було б краще зробити так, як мало бути за задумом. «Таким чином це просто вбило енергію. Я називаю це Ла-Ла Хенд», — додавав Гослінг.

До 10-річчя прем'єри фільм Ла-Ла-Ленд знову покажуть на великих екранах. Саме до цієї події кінокомпанія Lionsgate вирішила виправити постер та змінити положення руки головного персонажа.

Ла-Ла-Ленд став першим фільмом в історії премії Золотий глобус, який отримав сім нагород — він переміг у кожній категорії, в якій був номінований, зокрема: Найкращий фільм (комедія або мюзикл), Найкращий режисер, Найкращий актор (комедія або мюзикл), Найкраща акторка (комедія або мюзикл).

Також стрічка отримала 14 номінацій на премію Оскар, забравши шість нагород: Найкращий режисер, Найкраща акторка (Емма Стоун), Найкращий оператор, Найкраща оригінальна музика, Найкраща пісня, Найкращий художник-постановник.