Кіностудія Довженка увійшла до списку Скарбів європейської культури

Про це повідомляється на сайті кіноакадемії.

У 2026 році одразу 10 європейських місць, пов’язаних із кіно, додалися до списку Скарбів європейської культури, який визначає Європейська кіноакадемія.

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До цьогорічної десятки потрапила київська Кіностудія імені Олександра Довженка.

«Названа на честь Олександра Довженка, Київська кіностудія була заснована в 1927 році, що робить її однією з найстаріших і найвідоміших кіностудій в Україні. За час свого існування вона створила понад 1000 фільмів, серед яких шедеври світового кінематографа, що відіграли ключову роль у становленні українського кіно як самостійного виду мистецтва», — йдеться в описі кіностудії на сайті кіноакадемії.

Архівне фото Кіностудії Олександра Довженка / Фото: europeanfilmacademy.org

Крім кіностудії Довженка до десятки нових Скарбів увійшли історичні кінотеатри Bio Skandia у Стокгольмі, Kino International у Берліні та Splendid Palace у Ризі, кіностудія Shqipëria e Re у Тирані, Албанія, місця зйомок, такі як Стежка Сталкера у Таллінні, електростанція у Веморку та Римська криниця у Белграді, а також Каунаський міський музей, де народилося лялькове анімаційне кіно, та Архів Кшиштофа Кесьльовського у Соколовську, Польща.

Загалом у списку вже 70 скарбів. До списку, який Європейська кіноакадемія регулярно поповнює, потрапляють місця, що мають символічний характер для європейського кіно, місця з історичною цінністю, які необхідно підтримувати, захищати і зберігати для майбутніх поколінь.