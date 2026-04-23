В український прокат виходить танктичний екшн-трилер Кіллхаус режисера Любомира Левицького, в якому знялися як актори так і реальні українські військові, а також з’являються Буданов, Малюк та Білецький.

Також в кінотеатрах можна подивитись байопік Майкл — історію шляху до успіху Майкла Джексона, режисерський дебют акторки Крістен Стюарт Хронологія води, фінську музичну драму Десь є світло, що не згасає, історичний екшн Імперія пісків і європейський мультфільм Колючка Голлі.

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Кіллхаус. Любомир Левицький. З 23 квітня.

Військова агітка із залученням військовослужбовців, серед іншого, з 3 ОШБр, СБУ та ГУР. Чому б ні.

В сюжеті тут змішалися українська війна та іноземна журналістика: сімейна пара й 14-річна дівчина опинились у ворожому оточенні, їх поспішають врятувати військові та спецпризначенці; десь поруч працює американська репортерка, яка також вирішує втрутитись.

Увага західного світу забезпечується колишнім чоловіком журналістки — агентом ЦРУ — на якого почнуть тиснути росіяни у тому випадку, якщо вона потрапить в їхній полон.





Майкл. Антуан Фукуа. З 22 квітня.

Режисер Тренувального дня й трилогії Праведник вирішив зняти кінобіографію Майкла Джексона й, здається, поцілив в штангу.

Фукуа й сценарист Джон Логан (Гладіатор) сконцентрувалися на дозірковому етапі карʼєри Джексона й на його величезному успіху у 80-х. Відповідно головним антагоністом тут всю дорогу буде батько короля поп-музики (його зіграв фактурний Колман Домінго), який спочатку все дитинство муштрував Джексона, а потім жорстко капіталізовував його бренд.

З гарного тут — пісні й актор Джаафар Джексон.





Хронологія води. Крістен Стюарт. З 23 квітня.

Режисерський дебют відомої акторки, яка в останні роки стала занадто серйозно себе сприймати.

В основі тут однойменні мемуари американки Лідії Юкнавич (її грає чудова Імоджен Путс). В книзі вона розповідає про сексуальне насильство, яке вчиняв над нею та її сестрою батько у їхній молодості. А ще про заняття плаванням, за допомогою яких дівчина тримала своє життя до купи. В фільмі Стюарт реалізує цей сюжет завдяки імпресіоністичній подачі. На певному етапі в сюжеті зʼявляється Джеймс Белуші в ролі американского класика Кена Кізі.

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Десь є світло, що не згасає. Лаурі-Матті Парпеї. З 23 квітня.

Названа на честь пісні The Smiths захоплива фінська музична драма про молодість, пошук себе та зіткнення хаосу з порядком.

Флейтист Паулі переживає темну полосу в житті й вирішує повернутися в рідне містечко. Там він зустрічає подругу Ііріс — також музикантку, тільки іншого, некласичного напрямку. Експресивна дівчина випробовує кордони замкнутого хлопця, той спочатку пручається, а потім відкриває для себе нові звуки.

Можливо, цей процес допоможе йому подолати екзистенційну кризу.





Імперія пісків. Руперт Ваятт. З 23 квітня.

Історичний екшн колись багатообіцяючого режисера Руперта Ваятта (Повстання планети мавп). Разом із тим проєкт, на якому влада Саудівської Аравії вирішила потренувати своїх кінопрофесіоналів, які не дотягують до голлівудських.

Сюжет тут хрестоматійний із натяком на достовірність: шляхетний бандит Ханзала (Ентоні Макі) зустрічає принцесу-вигнанку Гінд (Аїша Гарт), вони обʼєднують розрізнені арабські племена Аравійського півострову й виступають проти імперії Сасанідів. Араби перемагають, їх єдність зростає.

Сюжет тут простуватий, але візуально стрічка виглядає вкрай старанно.





Колючка Голлі. Керолайн Оріґер. З 23 квітня.

Невибагливий європейський мультфільм про пригоди їжачихи.

Її звати Голлі й живеться їй нудно, втім, одного дня вона зустрічає кроля Волтера, який постійно потрапляє в халепи. Разом вони відправляться у несподівану пригоду.



