Василь Малюк, Юрій Ігнат і Віталій Кличко. У Києві відбулась прем'єра екшн-трилера Кіллхаус про спецоперацію ГУР, СБУ та Третьої штурмової

Фільм Кіллхаус вийде в український прокат вже у четвер, 23 квітня. Тим часом у Києві відбулася галапрем'єра стрічку, яку відвідав колишній голова СБУ Василь Малюк, бійці Третьої штурмової, ГУР та СБУ, які задумують та реалізують карколомні спецоперації, про одну з яких розповідає стрічка Кіллхаус.

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Серед гостей галапрем'єри прессекретар ГУР МО Андрій Юсов, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, мер Києва Віталій Кличко, заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін, представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський, представник ГУР МО із позивним Дев’ятий, музиканти Святослав Вакарчук, Валерій Харчишин, Олег Михайлюта, фотографи Костянтин і Влада Ліберови, Олімпійський чемпіон та депутат Верховної ради України Жан Беленюк, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, актори Анастасія Пустовіт, Андрій Фединчик, Дмитро Сова та інші.

Василь Малюк / Фото: пресслужба

Андрій Юсов / Фото: пресслужба

Юрій Ігнат / Фото: пресслужба

Дев'ятий з ГУР МО / Фото: пресслужба

Віталій Кличко / Фото: пресслужба

Максим Жорін / Фото: пресслужба

За сюжетом двоє цивільних, чоловік і дружина, потрапили у сіру зону, щоб викупити 14-річну доньку з російського полону. Вони потрапляють під мінометний обстріл російських загарбників, але відчайдушний рейд цивільних до сірої зони бачать з дронів-розвідників українські військові, вони сплановують операцію, щоб врятувати чоловіка і жінку.

Спецоперація привертає увагу світової спільноти через прямий ефір американської журналістки, яка в цей час знімала сюжет про роботу Іноземного легіону ГУР. Тоді ж об'єктом полювання росіян стала сама журналістка. Їй доведеться постати перед вибором — або врятуватися самій разом із загоном ЦРУ, який прибув по неї, або зробити вибір на користь того, заради чого вона працює журналістом — порятунок життів.

У фільмі зіграли актори, а також понад 200 військових та ветеранів ГУР МО, СБУ, Третьої штурмової, які грають самих себе. Загалом у зйомках взяли участь понад 200 чинних військовослужбовців із реальним бойовим досвідом. Також у стрічці можна побачити Кирила Буданова, Василя Малюка і Андрія Білецького. Головні ролі виконали актори Сергій Стрельников, Денис Капустін, Валерій Величко, Олександр Сорока, Павло Тєкучев та інші.

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Сергій Стрельников і Денис Капустін / Фото: пресслужба

Валерій Величко / Фото: пресслужба

Павло Текучев / Фото: пресслужба

Олександра Сорока / Фото: пресслужба

Одрі МакАлпін / Фото: пресслужба

«Історія виникла у 2022 році, мені передзвонив знайомий журналіст і запропонував історію — мені показали відео операцію, яку зробили два командири Сід і Сова. Я дивлюся на це і не вірю своїм очам, що це реальність. Ми зробили про це документальний фільм. Він називається Йди за мною. Це 30 хвилин документального трилеру. Її побачили CNN, приїхали до Києва, зробили репортаж про неї, який викликав шалений ажіотаж. Я зрозумів, що ця історія зачіпає. Я подумав, що її треба екранізувати. Єдине що в оригінальній історії цивільна пара їхала за своїми батьками, а я подумав, що треба підсилити її і розповісти про те, що зараз болить українцям — викрадення дітей. Далі почали добавлятися частина оперції СБУ, частина операції ГУР, частина операцій трійки. І це все понеслось», — розповів Любомир Левицький.

Після зйомок у фільмі Кіллхаус виконавець головної ролі Денис Капустін мобілізувався до лав 3 ОШБр. Він служить оператором дронів. Також до лав захисників України долучився актор Сергій Сміян, який зіграв російського окупанта з підрозділу Чорна Мамба. Він служить у підрозділі безпілотних систем.

Святослав Вакарчук / Фото: пресслужба

Олег Михайлюта / Фото: пресслужба

Дмитро Сова / Фото: пресслужба

Ахтем Сеітаблаєв / Фото: пресслужба

Анастасія Пустовіт / Фото: пресслужба

«Головний меседж фільму, і я думаю, всі це відчули — це точка єднання. Це єдність. Тому що в нас три круті підрозділи, сім'я роз'єднана, яку ми з'єднуємо, і фільм сам по собі, хочеться, щоб він з'єднував не тільки нас, а і нас зі світом. Американцям показати, як виглядають сьогодні наші підрозділи і наші пацани в тому числі завдяки їх допомозі. Там і HMMWV, і MaxxPro — це про результат і про резон. І ворог цього боїться дуже сильно. Ворог найбільше боїться, коли українці разом», — пояснив свою задумку режисер.

Валерій Харчишин і Любомир Левицький / Фото: пресслужба

Один з героїв фільму боєць із позивним Продюсер Володимир Камінський, представник Міжнародного легіону ГУР МО. У фільмі він використовує свій інший позивний Влад.

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«Мій вчитель з ГУР, олдскульний ГУРівець колись мені казав, що кожний розвідник має бути трошки актором, і подивитись, як працюють справжні актори — це було дуже цікаво з професійної точки зору. Чим вони відрізняються, чим ми відрізняємось. Це було дійсно круто, особливо, коли ми почали одне одному допомагати. Щось я десь магазин підправив, а він допомагав мені, як зробити так, щоб на 25-й дубль ми репліку не забули. Мені було насамперед цікаво не зніматися і бігати перед камерою, а спостерігати за тим, як організований цей процес», — поділився він враженнями від роботи у фільмі.

Володимир Камінський / Фото: пресслужба