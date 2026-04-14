Анімаційний фільм Київський торт потрапив у шортліст престижної європейської кінопремії

Про це стало відомо з сайту премії.

Стрічка Київський торт змагатиметься за перемогу в номінації Найкращий короткометражний фільм. Переможців European Film Awards оголосять наприкінці 2026 року. Протягом цього часу список номінантів буде поповнюватися, тому серез номінантів можуть з’явитися й інші українські кінопродукти.

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Стрічка Київський торт створювалася під час повномасштабного вторгнення у копродукції України та Естонії. «Цей фільм був створений мною як режисером, коли я жив в Україні під час повномасштабного вторгнення. Він відображає почуття та емоції, що виникли з життя в екстремальних умовах. Після початку російського вторгнення я переосмислив увесь свій життєвий досвід — щось у мені змінилося безповоротно. Ця трансформація стала основою оповіді фільму», — зазначив Микита Лиськов.

Фільм розповідає про українську родину, яка не має великих статків. Коли в родині народжується дитина, батьки намагаються впоратися з усіма складнощами, які виникають на їхньому шляху. Проте перепон для щасливого та спокійного життя стає все більше.

Кваліфікацію на European Film Awards стрічка отримала після того, як її показали на Міжнародному фестивалі документального та короткометражного кіно в Більбао. Там журі висунуло стрічку на розгляд Європейської кіноакадемії.

Київський торт змагатиметься за перемогу з короткометражними стрічками з Португалії, Бельгії, Словенії, Німеччини, Франції, Норвегії, Фінляндії, Греції та інших країн.

European Film Awards — одна з найпрестижніших кінопремій Європи, яка була заснована у 1988 році. Європейська кіноакадемія вручає нагороду щороку за досягнення в європейському кінематографі. Традиційно церемонія нагородження відбувається наприкінці року, а увійти в номінації можуть лише стрічки, режисери та актори з Європи.