Український анімаційний фільм Київський торт переміг на кінофестивалі у Латвії

16 квітня, 14:03
Google Читайте NV у Google
Український короткометражний фільм здобув перемогу на фестивалі в Латвії (Фото: Скріншот відео YouTube-канал Mykyta Lyskov)

Український короткометражний фільм здобув перемогу на фестивалі в Латвії (Фото: Скріншот відео YouTube-канал Mykyta Lyskov)

Український короткометражний анімаційний фільм Київський торт режисера з Дніпра Микити Лиськова здобув перемогу на кінофестивалі 2ANNAS в Латвії.

Про це Микита Лиськов повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами режисера, стрічка отримала нагороду в анімаційному конкурсі Міжнародного кінофестивалю короткого метру 2ANNAS в Латвії, який проходив з 10 по 16 квітня 2026 року.

Реклама

Instagram mykytalyskov
Фото: Instagram mykytalyskov

Микита Лиськов подякував організаторам за вибір його фільму як переможця та показав, який вигляд має нагорода 2ANNAS.

Instagram mykytalyskov
Фото: Instagram mykytalyskov

Що відомо про Микиту Лиськова і стррічку Київський торт

Микита Лиськов — український режисер з Дніпра, який створює анімаційній стрічки, двократний лауреат нагороди Золота дзиґа, переможець Кінокола та володар гранпрі декількох іноземних фестивалів.

Стрічка Київський торт створювалася під час повномасштабного вторгнення. «Цей фільм був створений мною як режисером, коли я жив в Україні під час повномасштабного вторгнення. Він відображає почуття та емоції, що виникли з життя в екстремальних умовах. Після початку російського вторгнення я переосмислив увесь свій життєвий досвід — щось у мені змінилося безповоротно. Ця трансформація стала основою оповіді фільму», — зазначав Микита Лиськов.

Читайте також:
Анімаційний фільм Київський торт потрапив у шортліст престижної європейської кінопремії

Анімаційний фільм Київський торт розповідає про українську родину, яка не має великих статків. Коли в родині народжується дитина, батьки намагаються впоратися з усіма складнощами, які виникають, проте перепон для щасливого та спокійного життя стає все більше.

https://www.youtube.com/watch?v=bJ1t-cyqpsw

Що відомо про фестиваль 2ANNAS

«Ризький міжнародний фестиваль короткометражного кіно 2ANNAS — найстаріший і один із найважливіших фестивалів короткометражного кіно в країнах Балтії, який у 2026 році відбувся вже 30-й раз. Він пропонує інноваційні, складні та соціально значущі кінопрограми, а також широкий спектр професійних галузевих заходів та виставок аудіовізуального мистецтва, створюючи одну з найважливіших платформ кіноіндустрії в Балтійському регіоні, яка отримала значне визнання на європейській та світовій фестивальній сцені», — зазначено на сайті кінофестивалю.

Конкурсна секція фестивалю включає Міжнародний конкурс короткометражних фільмів, Балтійський конкурс короткометражних фільмів, Міжнародний конкурс середньометражних фільмів, Міжнародний конкурс короткометражних фільмів для дітей та юнацтва, а також з 2026 року Міжнародний конкурс короткометражних фільмів для квір-спільноти. Конкурси оцінює міжнародне журі, яке вручає статуетку Анни та інші спеціальні призи найкращим роботам у кожному конкурсі.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Анімація Кінофестиваль Латвія Короткометражка Українське кіно

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies