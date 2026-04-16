Український анімаційний фільм Київський торт переміг на кінофестивалі у Латвії

Про це Микита Лиськов повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами режисера, стрічка отримала нагороду в анімаційному конкурсі Міжнародного кінофестивалю короткого метру 2ANNAS в Латвії, який проходив з 10 по 16 квітня 2026 року.

Реклама

Фото: Instagram mykytalyskov

Микита Лиськов подякував організаторам за вибір його фільму як переможця та показав, який вигляд має нагорода 2ANNAS.

Фото: Instagram mykytalyskov

Що відомо про Микиту Лиськова і стррічку Київський торт

Микита Лиськов — український режисер з Дніпра, який створює анімаційній стрічки, двократний лауреат нагороди Золота дзиґа, переможець Кінокола та володар гранпрі декількох іноземних фестивалів.

Стрічка Київський торт створювалася під час повномасштабного вторгнення. «Цей фільм був створений мною як режисером, коли я жив в Україні під час повномасштабного вторгнення. Він відображає почуття та емоції, що виникли з життя в екстремальних умовах. Після початку російського вторгнення я переосмислив увесь свій життєвий досвід — щось у мені змінилося безповоротно. Ця трансформація стала основою оповіді фільму», — зазначав Микита Лиськов.

Читайте також: Анімаційний фільм Київський торт потрапив у шортліст престижної європейської кінопремії

Анімаційний фільм Київський торт розповідає про українську родину, яка не має великих статків. Коли в родині народжується дитина, батьки намагаються впоратися з усіма складнощами, які виникають, проте перепон для щасливого та спокійного життя стає все більше.

Що відомо про фестиваль 2ANNAS

«Ризький міжнародний фестиваль короткометражного кіно 2ANNAS — найстаріший і один із найважливіших фестивалів короткометражного кіно в країнах Балтії, який у 2026 році відбувся вже 30-й раз. Він пропонує інноваційні, складні та соціально значущі кінопрограми, а також широкий спектр професійних галузевих заходів та виставок аудіовізуального мистецтва, створюючи одну з найважливіших платформ кіноіндустрії в Балтійському регіоні, яка отримала значне визнання на європейській та світовій фестивальній сцені», — зазначено на сайті кінофестивалю.

Реклама:

Конкурсна секція фестивалю включає Міжнародний конкурс короткометражних фільмів, Балтійський конкурс короткометражних фільмів, Міжнародний конкурс середньометражних фільмів, Міжнародний конкурс короткометражних фільмів для дітей та юнацтва, а також з 2026 року Міжнародний конкурс короткометражних фільмів для квір-спільноти. Конкурси оцінює міжнародне журі, яке вручає статуетку Анни та інші спеціальні призи найкращим роботам у кожному конкурсі.