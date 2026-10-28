Без режисера, але з важливим меседжем. На кінофестивалі Молодість відбулася українська премʼєра фільму Камуфляж Микити Гібаленка

Світова прем'єра Камуфляжу відбулася на Венеційському кінофестивалі, де була тепло прийнята глядачами. Також фільм нещодавно показали на кінофестивалі у Гамбурзі. Зараз картина подорожує містами Німеччини та, за словами творців стрічки, має живий відгук від глядачів — вони мають змогу краще зрозуміти українців.

Реклама

На прем'єрі Камуфляжу в Україні Микити Гібаленка не було. Стрічку представляли композитор Микита Моісеєв та актриса Анна Яремчук-Бобало. Сам режисер вже понад 10 років проживає за кордоном. Тож створений ним фільм частково розповідає і його історію.

Камуфляж — дебютний україно-німецький повний метр режисера. У ньому зображена історія молодого українця на ім'я Віталій, який намагається почати нове життя в Німеччині. Події стрічки розпочинаються у 2021 році. 22-річний Віталій залишає матір Тетяну та сестру Женю в Україні, оскільки мріє про нове життя у Мюнхені. У Німеччині хлопець важко адаптується, проте згодом знаходить своє місце у студентській театральній трупі. Ситуацію кардинально змінює повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Женя та Тетяна змушені тікати за кордон. Із собою вони привозять конфлікти й емоції, від яких неможливо сховатися навіть на відстані від війни.

Кадр з фільму Камуфляж / Фото: Фото надане пресслужбою кінофестивалю

«Це досить унікальна картина для українського кінопростору, бо вона зроблена українцем в еміграції. Причому це людина, яка живе у Німеччині вже понад 10 років. Микита Гібаленко з 2013 року в Німеччині. Зараз ми всі розуміємо, що у Європі, за кордоном перебуває дуже багато української молоді, яка навчається і навчатиметься кінематографу. І ми будемо бачити упродовж наступних років та десятиліть багато фільмів, які будуть говорити про українців, але устами українців, які перебувають поза межами України. Фільм Гібаленка, напевно, один із перших таких пташенят, який нам дозволяє подивитися на нас нашими ж очима, але зовні», — поділився композитор стрічки Микита Моісеєв.

Він наголосив, що для режисера було надзвичайно важливим показати європейському глядачу те, як він бачить з відстані життя українців, та, як розуміє адаптацію українців у Європі.

Реклама:

«Микита також намагається дати нам з вами, українцям в Україні, відчуття і розуміння того, як українці адаптуються там, щоб ми могли встановити зв’язок. Я дуже сподіваюсь, що ці містки міцнішатимуть, і ми не будемо втрачати цих надзвичайно талановитих людей, які продовжують бути українцями і промовляти від нашого імені. Цей фільм робився з великою любов’ю, у нього не було великого бюджету, і ми всі дуже сильно вкладалися і старалися зробити його максимально щирим і чесним», — поділився Моісеєв.

У Києві на кінофестивалі Молодість відбулась прем'єра фільму Камуфляж / Фото: NV

Акторка Анна Яремчук-Бобало, яка зіграла у фільмі маму Віталія, Тетяну, розповіла, що стрічка якоюсь мірою про усіх, хто її створював.

«Це історія нас всіх, Микита — емігрант, тож звичайно щось він взяв для історії зі свого життя. Ліза (актриса Єлизавета Цілик), яка зіграла Женю, — з Херсону, Артур (Артур Алієв, зіграв Віталія) — теж емігрант, який живе у Лондоні. Я сама кримчанка із Сімферополя і свою маму я забрала аж у 2021 році, хоч просила батьків ще з 2014 року переїхати у Київ. Але тато казав, що це моя земля, і я її не покину. У 2017 році він помер, у нього у 60 років не витримало серце від усього цього. Маму ми забрали у 2021-у і я вам скажу, що вона мені каже: «Якби я залишалася там, то пропаганда все одно залазить всередину, в голову, наскільки б ви не були проукраїнськими… Коли тобі в голову постійно «Росія-Росія-Росія», у тебе виникає думка, що, може, не все так однозначно», — поділилася вона.

На думку Анни Яремчук-Бобало, до іноземців потрібно звертатися через мистецтво, бо саме тоді вони починають краще розуміти досвід українців.

Реклама:

«Ми маємо стукати-стукати, кричати про себе та доносити світу про те, що у нас відбувається, бо я побувала уже у дуже багатьох країнах, от недавно повернулася із Бразилії, і люди дуже переживають за нас, чесно. І коли до них достукуєшся мистецтвом, вони більше починають нас розуміти», — пояснила вона.

Глядачі тепло сприйняли Камуфляж і після показу фільму відзначили, що історія головного героя відгукується їм, адже їхні родичі, друзі і знайомі також переживають досвід еміграції через повномасштабне вторгнення Росії.