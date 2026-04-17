У новому амплуа. Jamala заспівала рок разом із кримськотатарським гуртом Shatur-Gudur

Панк-рок гурт Shatur-Gudur і співачка Jamala випустили спільну пісню Yel ve tütün, яка стала маніфестом київських світанків під час війни. Для Jamala це перший досвід виконання року.

Yel ve tütün, або Вітер та дим — під такою назвою у п’ятницю, 17 квітня, вийшла нова пісня кримськотатарського панк-рок гурту Shatur-Gudu, що стала музичним відображенням виснажливих київських світанків. Вона вийшла на наступний день після чергового нічного обстрілу росіянами столиці.

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Пісня присвячена доньці співзасновника гурту Сулеймана Мамутова — Амєль — та всім батькам, які навчилися розрізняти типи ракет за звуком, оберігаючи сон своїх дітей.

Сулейман Мамутов написав пісню у період інтенсивних нічних атак на українську столицю, які відбувалися щотижня і автор майже не спав, оберігаючи сон своєї дитини. Коли розпочалася війна Амєль було два роки. Зараз їй п’ять, а нічні перебіжки до укриття стали частиною її буденності.

«Це стан, коли тиша починає напружувати більше, ніж вибухи. Коли відсутність обстрілів протягом кількох днів не приносить полегшення, а лише посилює передчуття чогось важчого. Ти перевіряєш моніторинги, намагаючись зрозуміти, чи є сенс засинати, і врешті обираєш не спати — щоб встигнути обережно перенести дитину в безпечніше місце так, аби вона навіть не прокинулася», — ділиться Мамутов.

Для співачки Jamala участь у записи пісні Yel ve tütün стала першим досвідом виконання рок-музики. Вона також є відповіддю на власні творчі пошуки. До того ж рок тут зазвучав кримськотатарською мовою.

«Мене нещодавно у подкасті Звучить запитали, якого стилю я ще не випробувала. Я сказала, що в мене ще не було рок-історії. І пройшло буквально пару тижнів, як виходить колаба, де я дійсно співаю рок кримськотатарською! Вважаю, що це просто унікальний твір. Мені дуже хотілося спробувати щось нове саме в тембрі, у вокальній подачі. Мені здається, вийшло дуже класно, і я дуже щаслива, що це саме цей гурт і саме така подача», — зізналася співачка.

Shatur-Gudur — музичний проєкт, що стоїть біля витоків сучасної кримськотатарської альтернативної сцени та грає у стилі етнічний панк-рок. Є першим і на разі єдиним, що використовує кримськотатарську мову в цьому музичному жанрі. Співзасновник гурту Сулейман Мамутов є автором тексту та музики, продовжуючи через творчість підіймати питання ідентичності, дому та боротьби за майбутнє наступних поколінь.