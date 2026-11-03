Солістка тріо Крайня Хата Іванна Ткачик раптово померла під час концерту у Львові

Солістка тріо Крайня Хата Іванна Ткачик раптово померла (Фото: Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА у Facebook)

У Львові під час ювілейного концерту саксофоніста Олега Баланка у глядацькій залі несподівано померла солістка вокального жіночого тріо Крайня Хата Іванна Ткачик. Жінку упродовж 30 хвилин намагались реанімувати.

Трагедія трапилася на початку концерту, який відбувався 2 листопада у Будинку офіцерів у Львові. 60-річна Іванна Ткачик була глядачкою на виступі Олега Баланка. Жінка померла раптово у кріслі концертної зали.

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«Мені важко охарактеризувати свій душевний стан — розпач, безвихідь, непоправність втрати. Музична спільнота втратила прекрасну артистку, чудового організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик. Дійсно раптова смерть на моєму концерті», — написав Олег Баланко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє Zaxid.net, до приїзду медиків реанімаційні заходи із застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора проводили очевидці, а далі — бригада швидкої. Понад пів години медики намагалися повернути жінку до життя, але безуспішно. З анамнезу пацієнтки стало відомо, що вона хворіла на аритмію серця і приймала медикаменти.

Парастас за Іванною Ткачик відбудеться 3 листопада о 19:00 в каплиці на Сихові при церкві Різдва пресвятої Богородиці.

Крайня Хата — українське жіноче вокальне тріо зі Львова, засноване у 1990 році. Колектив здобув велику популярність завдяки живому виконанню українських народних пісень, а також естрадних та авторських композицій на вірші відомих поетів.

Тріо Крайня Хата / Фото: Тріо Крайня Хата у Facebook

Тріо розпочало свій творчий шлях у складі Іванни Ткачик, Алли Пилипенко та Любові Фітьо. Згодом склад змінювався, до нього входили також Марія Стоколяс та Ольга Літник.