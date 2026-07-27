Історія іграшок 5 став найкасовішим фільмом року: збори перевищили мільярд доларів

Мультфільм Історія іграшок 5, який вийшов на великі екрани 18 червня, за трохи більше ніж місяць зібрав у прокаті понад один мільярд доларів.

Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що довгоочікуване продовження мультфільмів Історія іграшок від Disney та Pixar зібрало 448 мільйонів доларів у внутрішньому прокаті та 573 мільйони доларів на міжнародному рівні. Таким чином у світовому прокаті фільм зібрав 1,022 мільярда доларів.

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Це третій фільм року, який подолав позначку в мільярд доларів, після фільмів Супер Маріо: Галактика, який заборив у прокаті 1,001 мільярда доларів та Майкл з позначкою 1,001 мільярда доларів.

Прогнозується, що наступною стрічкою, яка збере у світовому прокаті один мільярд доларів, стане фільм Одіссея Крістофера Нолана. Картина за два тижні у прокаті зібрала 639,6 мільйона.

Також очікується, що найближчими днями Історія іграшок 5 стане найкасовішим фільмом франшизи, обігнавши Історію іграшок 4 2019 року (1,07 мільярда доларів).

Історія іграшок 5 став одним з найочікуваніших фільмів літа 2026 року. Нова частина франшизи, яка вже понад 30 років привертає увагу глядачів, розповідає про боротьбу олдскульних іграшок і нових технологій — розумного планшета на ім'я Ліліпад.