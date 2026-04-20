Може бути декілька причин: чому обвалилася частина стіни Хотинської фортеці

17 квітня сталося часткове обвалення великої стіни Хотинської фортеці на Буковині. Причини будуть з’ясовувати експерти з Києва, проте серед ймовірних можуть бути атаки РФ і обміління Дністра.

Про це пише Суспільне Чернівці з посиланням на слова заступника начальника Чернівецької ОВА Романа Греби, який зазначив, що серед причин обвалу може бути атака РФ 1 квітня, коли на територію області залетіло 11 безпілотників.

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«З поганого — сама стіна не є суцільним муром, а всередині є пісок, щебінь та вапно. [Можливо — ред.] підтікання й спричинило такий обвал. Одна з причин, яку називають експерти, — нещодавній обстріл Хотина, коли відбувалися детонації. Можливо, це також стало одним із непрямих чинників, або й прямим», — зазначив Греба.

Фото: Суспільне Чернівці/Марія Антоняк

Також ймовірною причиною обвалу називають обміління Дністра та рух підземних вод. Греба зазначив, що річка відступила від фортеці на приблизно 50 метрів. Директорка Державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця Єлизавета Буйновська вважає, що обвал міг статися через обидві перераховані причини, які наклалися одна на одну. Проте жінка також відносить до ймовірних причин сильні морози, які були взимку.

«Дійсно, літаки літали, й відчувалася у фортеці вібрація. Не дуже добре впливає річка, бо ГЕС спускає й забирає воду — теж відбувається коливання. Самі розумієте, скільки має ваги така фортеця. Ну й опади: в мікротріщини потрапляє вода, також було 20 градусів морозу. Наше припущення — кладка розмерзлася, й стіна зруйнувалася», — розповіла Єлизавета Буйновська.

Фото: Андрій Дранчук - Хотинський міський голова via Facebook

Хотинська фортеця є пам’яткою архітектури національного значення й перебуває на балансі Міністерства культури, представники якого й ініціювали проведення експертизи. Встановлювати істинні причини обвалу частини стіни будуть зокрема працівники проєктного інституту в Києві. Також комісію сформували на базі заповідника Хотинська фортеця. Спеціалісти мають приїхати до фортеці вже цього тижня.

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За словами Єлизавети Буйнової, обвал стався на стіні, яка була оборонною і має висоту 40 метрів. Ширина обвалу — близько 20 метрів знизу та десяти метрів зверху. Вартість ремонту буде відома після експертизи. Роботи ймовірно зможуть проводити за гроші з державного бюджету за програмою Міністерства культури щодо реставрації об'єктів культурної спадщини. Окрім цього до фінансування ремонту можуть долучитися міжнародні партнери.

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Фото: Андрій Дранчук - Хотинський міський голова via Facebook

«Поки немає конкретних пропозицій, але відбувалися контакти з посольством Польщі в Україні: вони цікавляться причинами обвалу й можливими роботами щодо відновлення фортеці. Будемо залучати всі можливі гроші для відновлення, а проводити їх буде Мінкульт», — сказав Роман Греба.

Єлизавета Буйнова пригадала, як у 2019−2021 роках проходили протиаварійні роботи на зовнішній стіні з боку Дністра та східній вежі. Тоді реставрація обійшлася у приблизно 12,5 мільйона гривень.