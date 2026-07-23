Іггі Поп сказав «круто». Жадан і Собаки переспівали культовий хіт групи The Stooges Хочу бути твоїм псом українською мовою

На зйомках кліпу Хочу бути твоїм псом (Фото: пресслужба Жадан і Собаки)

Гурт Жадан і Собаки представив кавер на пісню I wanna be your dog The Stooges, перекладену українською мовою та кліп до неї. Лідер гурту Іггі Поп дозволив виконання пісні українськими артистами.

«Жадан і Собаки» представили динамічний кліп на пісню Хочу бути твоїм псом — кавер-версію культового хіта The Stooges I Wanna Be Your Dog із першого альбому легендарного американського гурту.

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Як зазначив Жадан, пісня Хочу бути твоїм псом не вперше з’являється у репертуарі гурту Жадан і Собаки. Раніше гурт виконував польською мовою у перекладі Марціна Свєтліцького. Сергій Жадан переклав пісню українською мовою.

Дозвіл на виконання пісні українською мовою дав Іггі Поп, до якого офіційно звернулись виконавці.

«Шляхи рок-н-ролу циклічні та безпомилкові, тож ми знову повернулись до цього шаленого рифу, за яким стоять пристрасть, ніжність і опір вже не одного покоління меломанів по обидва боки Атлантики. Цього разу ми вирішили зробити все за правилами — підготували свій варіант слів, зробили власне аранжування і офіційно звернулись до Іггі Попа. А вже отримавши благословення і права від Маестро, записали відео», — зазначив Сергій Жадан.

В інтерв'ю виданню Elle Україна Євген Турчинов розповів, що відповідь від Іггі Попа прийшла за три дні: «Круто, робіть!».

Далі український текст переклали англійською мовою, щоб Іггі міг його прочитати, і після його погодження музиканти отримали дозвіл на запис пісні.

Це відео, як і більшість кліпів гурту за роки великої війни, зняте у воєнному Харкові. Музиканти продовжуть закарбовувати для музичної історії настрій і вигляд міста на північному сході України, яке потерпає від щоденних обстрілів. На відео також потрапив момент збиття російського дрону, свідками якого стала знімальна група. Режисер кліпу — Макс Делієргієв.

«Нам хотілося зафіксувати воєнний Харків, нам хотілося зняти харківське небо — наповнене вітром, птахами, і, на жаль, ворожими дронами. Між іншим, кадр із збитим російським шахедом — не монтаж: за час зйомки відео в небі над нами збили три чи чотири ворожі дрони. Момент збиття одного із них нам вийшло зафільмувати», — поділився Сергій Жадан.

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Він присвятив пісню і кліп харків'янам.

«Хай ця пісня і це відео будуть присвятою людям Харкова, які далі не втрачають драйву, іронії і почуття ритму. Хай живе рок-н-рол!».

Також музикант подякував 2-му корпусу НГУ Хартія за підтримку культурних ініціатив гурту.