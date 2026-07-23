Херсонес Таврійський внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою

Херсонес Таврійський у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою (Фото: wikipedia.org/Dmitry A. Mottl)

Український об’єкт Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора, який розташований у тимчасово окупованому Севастополі, внесли до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Про це повідомили в Міністерстві культури.

Відповідне рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що проходить у Пусані, Республіка Корея. У Міністерстві зазначили, що внесення об'єкту до відповідного списку стало міжнародним підтвердженням серйозних і конкретних загроз для визначної універсальної цінності об'єкта, спричинених тимчасовою окупацією Криму і Севастополя Російською Федерацією.

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«Це надзвичайно важливе міжнародне рішення, яке офіційно підтверджує загрози для пам’ятки через тимчасову російську окупацію Криму, незаконні розкопки, будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей. Світ бачить системне знищення росією української культурної спадщини. Україна й надалі використовуватиме всі міжнародні механізми для захисту нашої культурної спадщини», — наголосила Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України — Міністерка культури України Тетяна Бережна.

За словами першого заступника Міністра культури України Івана Вербицького, який очолює українську делегацію у Пусані, внесення Херсонесу Таврійського до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, підтверджує реальний стан об'єкта в умовах російської окупації та масштаби загроз, спричинених незаконними археологічними і будівельними роботами.

«Це рішення створює додаткові можливості для міжнародного моніторингу, привернення уваги до стану пам’ятки та консолідації зусиль задля її збереження. Україна продовжить використовувати всі доступні міжнародні механізми для захисту культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях», — додав Вербицький.

У Мінкульті розповіли, що Комітет наполегливо закликав утримуватися від будь-яких дій, які можуть спричинити подальшу незворотну пряму або опосередковану шкоду Херсонесу Таврійському. Заклик також стосується інших об'єктів, розташованих у тимчасово окупованому Криму та включених до Попереднього списку України: Ханського палацу кримських ханів у Бахчисараї, культурного ландшафту печерних міст Кримської Готії, Кримської астрофізичної обсерваторії та комплексу пам’яток Судацької фортеці.

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Делегації Польщі, Чеської Республіки та Швейцарії наголосили на необхідності застосування передбачених Конвенцією механізмів для посиленого міжнародного захисту об'єкта та збереження його визначної універсальної цінності.

«Це рішення стало результатом багаторічної системної роботи зі збору, перевірки та правової оцінки доказів. Нам необхідно було не лише показати масштаби незаконних втручань, а й довести їхній безпосередній вплив на ті характеристики Херсонесу Таврійського, завдяки яким він має статус об'єкта всесвітньої спадщини. Комітет підтвердив наявність як встановленої, так і потенційної загрози.

Вже зафіксовано значну втрату автентичності, цілісності та археологічного контексту внаслідок масштабних розкопок і будівництва. Водночас окупація, зміна правового статусу об'єкта та неможливість України забезпечувати його охорону створюють ризики подальшої незворотної шкоди. Це не лише рішення про статус пам’ятки. Це чітке міжнародне визнання того, що дії держави-окупанта становлять системну загрозу українській культурній спадщині", — зазначила Національна координаторка з питань імплементації Гаазької конвенції 1954 року та її протоколів, експертка України в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Ліна Дорошенко.