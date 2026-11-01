Гурт Мертвий півень випустив рок-сюїту на вірш Марини Пономаренко

Це історія про міську божевільну Валю. Містяни не знають, що робити з урвищем, яке невпинно росте і поглинає все навколо, тож вони шукають кого поселити поруч з ним, аби спинити його апетити. Алегоричний і дуже кінематографічний текст щоразу відкриває нові образи, й ніби заглядає усередину кожного слухача.

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«В епоху швидких і коротких TikTok-одноденок гурт Мертвий півень створив композицію — ба навіть цілу сюїту, що триває понад 11 хвилин і є музично-поетичною медитацією на знакову поему Марини Пономаренко. Цей текст має здатність щоразу відкривати нові образи й змісти. Вперше публічно ми виконали цю поему-сюїту на фестивалі Земля поетів у 2025-му. Тепер настала черга поділитися студійною фіксацією цього епічного твору. В планах гурту також є реліз вінілу з цією композицією», — прокоментував Роман Чайка, засновник і гітарист гурту Мертвий півень.

«Нема жодної раціональної причини так багато часу і сил витрачати на написання вірша або пісні. Зате є купа нераціональних, із них моя улюблена: бо ми просто це можемо, і ми можемо це зробити якнайкраще. Якби хто питав моєї поради, як жити це життя, то я би саме цю причину обернула в пораду: робіть, що можете, і робіть це якнайкраще. Робіть, навіть і особливо, якщо на те немає ніяких раціональних підстав. Ідіть у незвідане, заводьте птахів на даху, домовляйтеся з урвищами, співайте у зневірі. Бо в нашому дивовижному світі, де існує штучний інтелект і служби доставки, за вас хтось може приготувати обід і написати річний звіт. Але ніхто за вас не зробить оте ваше дурне і прекрасне. Бо воно ваше», — зазначила Марина Пономаренко, поетеса й сценаристка.

Вірш Урвище виданий у її книзі Путівник по урвищу і околицях, яка увійшла до списку найкращих українських видань 2025 року за версією українського ПЕН.

Візуальну складову синглу створив Олекса Манн — один із найвідоміших сучасних українських художників.