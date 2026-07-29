Через нові правила. Гурт BTS не подаватиметься на Греммі 2027

Корейський поп-гурт BTS ухвалив рішення не подавати свою музику на розгляд американської музичної премії Греммі 2027. Причиною стали нові правила Американської академії звукозапису.

Про це усі сім учасників гурту одночасно повідомили у соцмережах, опублікувавши однакову заяву, пише BBC.

«Ми вирішили не брати участі в Греммі цього року. Я сподіваюся, що музику можна буде почути й полюбити такою, якою вона є, а не ділити за регіонами чи мовами», — йдеться в заяві.

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Фото: скріншот/jin/Instagram

Очікувалося, що гурт буде змагатися в деяких головних категоріях Греммі, включаючи альбом року, після того, як їхній камбек-альбом Arirang став одним з бестселерів року. На номінацію Пісня року мав претендувати головний сингл Swim, який посів перше місце в американських чартах.

Проте після оголошень нових правил Греммі, згідно із якими англомовний текст пісні виключив її зі змагання за номінацію Найкраще азіатське поп-виконання, бо згідно із правилами пісні, номіновані на цю категорію, повинні містити «значуще використання» азійських мов, водночас понад 80% пісень з альбому BTS Arirang виконані англійською мовою.

Нова номінація викликала хвилю обурення серед фанів K-Pop. Багато хто скаржилися, що замість того, щоб більш широко візначати азійських виконавців, Греммі виокремило їх лише в одну номінацію.

Гурт BTS був заснований у 2013 році. Він став першим K-Pop гуртом, який отримав номінацію на Греммі. Це було у 2021 році за трек Dynamite — першу англомовну пісню. Усі семеро учасників BTS з 2019 року є членами Академії звукозапису із правом голосу.

У 2026 році членами американської Академії звукозапису стали композитор і джазовий музикант Усеїн Бекіров та продюсер і сонграйтер Іван Клименко.