Для українського бізнесу. МУР відкриває ранній доступ до квитків на нову виставу Грай, [Марку] про Євгена Чикаленка

До офіційного старту продажу квитків на виставу Грай, [Марку] про Євгена Чикаленка МУР відкриває ранній доступ для українського бізнесу. Зазначається, що це жест вдячності підприємцям, які продовжують справу Чикаленка, розвиваючи економіку та підтримуючи військо.

МУР вже деякий час розповідають про нову виставу Грай, [Марку] — байопік про підприємця, агронома, медіамагната та мецената Євгена Чикаленка, що жив і творив на зламі ХІХ та ХХ століть. Людину, яка вкладала власні кошти в українську пресу, мову, культуру й освіту ще тоді, коли незалежної української держави не існувало.

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«А ти, Марку, грай! Будем грати, скільки стане сили, а після нас нехай грають інші, але пісня наша буде та сама», — писав Євген Чикаленко. Саме ця фраза дала назву новій виставі МУР і стала її наскрізною ідеєю: державотворення — це справа, яку одне покоління передає наступному.

Щоб висловити вдячність українському бізнесу, який попри війну продовжує справу Євгена Чикаленка: розвиває економіку, створює робочі місця, підтримує військо, суспільні та культурні ініціативи, представники МУР відкрили ранній продаж квитків.

«Водночас це запрошення познайомитися з прикладом людини, для якої підприємницький успіх був не кінцевою метою, а інструментом творення країни», — зазначили в МУР.

Фото: Надано командою МУР

Підприємства, ФОП, громадські та благодійні організації можуть зареєструватися на сайті myr.com.ua й отримати ранній доступ до квитків для своїх команд, клієнтів і партнерів ще до відкриття загального продажу. До ініціативи вже долучилися 94 бізнеси та організації.

Офіційний старт продажу квитків для широкої аудиторії відбудеться згодом. Водночас глядачі мюзиклу Ти [Романтика] вже можуть придбати квитки на Грай, [Марку] у спеціальних касах МУР безпосередньо на майданчиках проведення вистав в рамках всеукраїнського туру, в якому зараз трупа МУР.

Про що вистава Грай, [Марку]

Ця вистава — про Євгена Чикаленка, який жив у 1861−1929 роках. Про одного з найуспішніших українських підприємців свого часу, який наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття вкладав свої статки у розвиток українського: мову, пресу, освіту, культуру та людей, які згодом сформували українську ідентичність.

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Фото: Надано командою МУР

«Це один із найменш відомих періодів нашої історії: час між імперськими заборонами української мови та Українською революцією 1917−1921 років. Час, коли українська державність ще не була політичною реальністю, але вже створювалася руками підприємців, видавців, інтелектуалів і меценатів. Чикаленко фінансував перші щоденні україномовні газети, підтримував письменників і громадських діячів та вкладав гроші у формування середовища, з якого згодом виросла боротьба за незалежність.

Якби не підтримка Чикаленка, Коцюбинський, імовірно, не зміг би повністю присвятити себе літературі — а отже, могли б не зʼявитися Тіні забутих предків. Без цього твору не було б однойменного фільму Параджанова, а його премʼєра у 1965 році не стала б місцем першого публічного протесту шістдесятників проти політичних репресій. Внесок однієї людини пройшов крізь десятиліття — від українського руху початку ХХ століття до боротьби за незалежність наприкінці століття. Саме про цю тяглість і про людей, які будують державу ще до того, як вона зʼявляється на мапі, — вистава Грай, [Марку]", — зазначила команда МУР.