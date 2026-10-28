Шість тисяч глядачів за три дні. МУР у Києві тричі зібрав аншлаг на прем'єрах вистави Грай, [Марку] та випустив альбом

У Києві провели три прем’єрні покази нової сценічної роботи МУР під назвою Грай, [Марку] . За три дні вистави, які зіграли у МЦКМ, її побачили 6 тисяч людей.

Три київські прем'єрні вистави мюзиклу МУР Грай, [Марку] пройшли з аншлагами. Це третя сценічна робота об'єднання після Ти [Романтика] та РЕБЕЛІЇ [1991], які також збирали повні зали по всій Україні. Загалом роботи МУР побачили понад 180 тисяч людей, серед них — 30 повних МЦКМ.

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Серед глядачів були й іноземці. Навіть не знаючи української мови, вони долучилися до вистави й були вражені побаченим.

Фото з вистави Грай, [Марку] / Фото: пресслужба МУР

Покази відбулися в МЦКМ, який після російських атак залишився без вікон, і це, як зазначають творці проєкту, створило особливий контекст для зустрічі з виставою. Історія Євгена Чикаленка — людини, яка жила в часи зламу, втрат і боротьби за українське майбутнє, — розгорталася перед глядачами в просторі, де сліди війни були частиною реальності довкола сцени.

Фото з вистави Грай, [Марку] / Фото: Пресслужба МУР

Після київських прем'єр МУР випустив альбом Грай, [Марку]. Уперше альбом МУР записала акторська трупа вистави: на ньому звучать голоси артистів, які втілюють цю історію на сцені. До запису долучилася чоловіча хорова капела України імені Ревуцького.

Фото з вистави Грай, [Марку] / Фото: пресслужба МУР

Грай, [Марку] — мюзикл про Євгена Чикаленка, підприємця й мецената, який підтримував українську пресу, культуру та освіту. Це історія людини, що вкладала сили й ресурси в майбутнє країни, навіть коли не могла знати, яким буде результат її праці.

Фото з вистави Грай, [Марку] / Фото: пресслужба МУР

Альбом Грай, [Марку] уже доступний на музичних платформах. Пісні з нього можна почути наживо на виставах МУР.