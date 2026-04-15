Warner Bros. анонсувала перший повнометражний фільм всесвіту Гра Престолів

Кінокомпанія Warner Bros. випустить перший повнометражний фільм всесвіту Гра Престолів, який розповідатиме історію правителя, який об'єднав сім королівств Вестеросу.

Про це пише Variety.

Плани на випуск першого повнометражного фільму стали відомі під час презентації Warner Bros. на CinemaCon у Лас-Вегасі, де кінокомпанія представила свої цілі на 2027 рік і далі. Тож стало зрозуміло, що реліз стрічки, яка попередньо має назву Гра Престолів: Завоювання Ейгона, відбудеться не раніше 2027 року.

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Також відомо, що сценарій до фільму напише Бо Віллімон — шоуранер Карткового будинку та автор серіалу Андор. При цьому сюжетну основу складе книга Джорджа Р. Р. Мартіна Вогонь і кров.

Проте це не єдина новинка, яку HBO обіцяє випустити. Цього літа кінокомпанія покаже третій сезон серіалу Будинок Дракона, а також невдовзі має початися виробництво другого сезону серіалу Лицар Семи Королівство.

Про що буде перший фільм всесвіту Гра Престолів

Зазначається, що у стрічці йтиметься про життя Ейґона I Таргарієна. Він був першим правителем, який об'єднав сім королівств Вестеросу, започаткував династію Таргарієнів та викував Залізний трон.

Про серіал Гра Престолів

Серіал Гра Престолів має вісім сезонів, які випустила стримінгова платформа HBO. В основі сюжету серіалу лежить цикл романів Пісня льоду й полум’я американського письменника Джорджа Р. Р. Мартіна. У серіалі розповідається про події у вигаданому світі на континенті Вестерос. Там одночасто розгортається декілька головних сюжетних ліній, серед яких боротьба декількох держав за владу, повернення вигнаної доньки короля Дейнеріс та протистояння іншій расі, яка живе за великою стіною.

Останній сезон серіалу вийшов у 2019 році. За вісім сезонів Гра Престолів отримала понад 150 номінацій на премію Еммі та став серіалом, який виграв найбільше нагород Еммі в історії. Загалом Гра Престолів отримала понад 700 номінацій на різні премії та понад 160 нагород.