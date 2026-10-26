Глиноликий. Рецензія на боді-горор про фізичну красу та моральну мерзенність

В український прокат вийшов фільм Глиноликий - третя частина оновленого кіновсесвіту DC та перший в їхній історії повноцінний горор. Що особливо приємно - боді-горор.

Дякувати за це треба креативному керманичу DC Studios Джеймсу Ганну, а ще Майку Фленаґану, чия нова адаптація Керрі вийшла нещодавно на Amazon Prime та режисеру Джеймсу Воткінсу, який давно тішить нас якісними жахастиками (Жінка в чорному, Райське озеро).

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Фленаґан запітчив ідею й відволікся на інші проєкти (нові Екзорцист, Керрі), Воткінс її підхопив. Вийшов у цих приємних людей драматично простенький, але емоційно брудний фільм-становлення суперзлодія, в якому дійсно присутні елементи тілесного горору.

Сюжет

Молодий симпатичний Метт Гейген (Том Ріс Гарріс) майже досяг свого першого акторського піку. Зйомки в нього йдуть за зйомками, він отримав номінацію на Оскар, здається залишилося закріпитися на Олімпі статуеткою й радіти життю. Втім, із закріпленням у хлопця вийшло не дуже.