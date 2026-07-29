Помер оскароносний музикант і фронтмен гурту The Frames Глен Гансард

Унаслідок аварії на мотоциклі у віці 56 років загинув фронтмен гурту The Frames і музикант гурту Swell Season Глен Гансард. Про це повідомляє People .

Музикант загинув на місці ДТП рано-вранці у середу, 29 липня, після зіткнення мотоцикла з автомобілем у своєму рідному місті Дубліні, йдеться у повідомленні поліції.

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Гансард здобув міжнародну популярність завдяки фільму Одного разу (2007), у якому прозвучала його балада Falling Slowly. За цю композицію музикант отримав премію Оскар (у категорії Найкраща оригінальна пісня). Гансард знявся у стрічці разом із чеською музиканткою Маркетою Іргловою. Фільм розповідає про вуличного музиканта з Дубліна та іммігрантку з Чехії, яких об'єднує спільна любов до написання пісень. У фільмі Гансард та Ірглова самі виконують баладу.

У артиста залишилися дружина, естонська поетеса Майре Саарітс, та їхній трирічний син Крісті. «Родина Глена глибоко шокована та засмучена цією трагічною втратою і з повагою просить дати їм спокій в цей надзвичайно важкий час. Родина вдячна за підтримку, яку отримала, і хоче подякувати службам екстреної допомоги, які прибули на місце події», — йдеться у заяві родини.

Музика залишалася пріоритетом для Гансарда протягом усієї його кар'єри. Окрім співпраці з гуртами The Frames і The Swell Season, він випустив низку сольних альбомів, починаючи з Rhythm and Repose (2012). Ще один його альбом, Didn’t He Ramble, був номінований на премію Ґреммі у категорії Найкращий фолкальбом, а згодом він випустив альбоми Between Two Shores (2018), This Wild Willing (2019) та All That Was East Is West of Me Now (2023).