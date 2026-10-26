«Тішуся як побратим своїх побратимів». Папі Леву подарували книжку Артура Дроня Гемінґвей нічого не знає

Про це повідомив сам письменник на своїй сторінці в Facebook.

За словами Артура, про те, що його книгу передали Папі Римському, він дізнався від секретаря Блаженнішого Святослава — отця Олега Олекси.

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Видання передали у перекладі англійською від лондонського видавництва Jantar Publishing під час зустрічі 23 жовтня в бібліотеці Апостольського палацу у Ватикані.

«Тішуся як автор своєї книжки, бо люблю її. Тішуся як син своєї Церкви, бо і її сильно люблю. Але найбільше я тішуся як побратим своїх побратимів і частинка свого народу. Бо з дуже великою бережністю ставлюся до історій всіх тих людей, живих і загиблих, які описані в цій книзі. Вони є головною цінністю цієї книги, вони є нашою найголовнішою цінністю», — зазначив Дронь.

Фото: Артур Дронь/Facebooh

Письменник додав, що історії «наших захисників, їхніх рідних і всіх українців у час війни за виживання мають бути почуті всюди і всіма».

Гемінґвей нічого не знає — збірка есеїв Артура Дроня, у яких він розмірковує про віру на фронті, братерство між військовими, кохання та віру. Це вже третя книга автора після збірок віршів Гуртожиток № 6 (2020) та Тут були ми (2023).

За Гемінґвей нічого не знає Артур Дронь став лауреатом премії імені Юрія Шевельова у 2025 році. Книга отримала відзнаку Вибір Читомо та увійшла до списку Найкращих українських книжок 2025 року за версією Українського ПЕН у категорії есеїстика.