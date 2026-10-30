Хіт 15-річної давнини. Pianoбой переспівав знакову пісню Відьма українською мовою

Один з найяскравіших хітів раннього Pianoбой пісня Відьма вийшла українською мовою.

І коли, як не в Геловін випускати українську пісні про те, що всі жінки — відьми. Лідер гурту Дмитро Шуров зауважив, що дуже скучив за піснею, а українською вона зазвучала набагато органічніше і краще.

Реклама

«Зустрічайте нову реінкарнацію Відьми! Вона весь час була поруч — любила, кайфувала, чаклувала, літала на мітлі і без, берегла дзен та рок-н-рол і чекала на момент, щоб повернутись у ваші плей-листи та на кожен концерт (пробачте, тещі на весіллях). Люблю її, скучив за нею. На мою думку, українською — просто роз**б (вона все одно по сучасних стандартах explicit, тому вже яка різниця)», — написав у соцмережах Дмитро Шуров і опублікував фрагмент перекладу пісні.

На обкладинці синглу Дмитро Шуров помістив портрет своєї дружини Ольги Шурової в образі відьми, і зрозуміло, що саме їй присвячена ця пісня.

«Я не знаю, де себе подіти, плюнути три рази, реінкарнуватись чи втекти на край світу. Просто розумію, що без тебе, моя доле, не проживу і дня. Ну і секс без кохання мені, як і раніше, не цікавий. І чотири нижні рояльні ноти — мі-мі-мі-мі - соль-соль-соль-соль — фадієз-фадієз-фадієз-фадієз — фа-фа-фа-фа досі прокачують нижні чакри. А значить таки не все змінилось у цьому світі і надія є», — частково процитував Дмитро Шуров український текст пісні, таким чином вкотре зізнавшись в коханні своїй дружині.

Прихильники гурту знають, що в оригінальному кліпі Ведьма Ольга Шурова зіграла одну з ролей.