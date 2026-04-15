Студія Warner Bros. офіційно представила акторський склад фільму Володар перснів: Полювання на Голума , який вийде в кінотеатрах 17 грудня 2027 року.

Про це пише Variety.

Презентація акторського складу пройшла на CinemaCon. Режисером фільму стане Енді Серкіс, який також знову зіграє Ґолума (Смеаґола).

До своїх ролей повернуться актори оригінальної трилогії: Ієн МакКеллен (Ґендальф), Елайджа Вуд (Фродо Беґінс) та Лі Пейс (Трандуїл).

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Серед нових акторів — Кейт Вінслет (Меріґолд), Лео Вудалл (Галвард) та Джеймі Дорнан (Араґорн).

Події майбутнього фільму розгортатимуться між подіями Гобіта та Хранителів Персня і зосередиться на пошуках Ґолума — істоти, спотвореної впливом Персня.

Історія базується на матеріалах Джона Толкіна і доповнює події, які не були повністю розкриті в попередніх екранізаціях.

Над сценарієм працюють авторки оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс разом із Фібі Ґіттінс та Арті Папагеоргіу.

Творці вже наголошують, що Володар перснів: Полювання на Голума — не четверта частина трилогії, а окрема, самодостатня історія.

Володар перснів — трилогія від режисера Пітера Джексона, заснованих на однойменному романі британського письменника Джона Толкіна. Фільми зібрали майже $3 млрд в прокаті та здобули 17 премій Оскар. Фільм Володар перснів: Повернення короля отримав 11 нагород, включно з Найкращим фільмом.

Нещодавно американський ведучий Стівен Колбер заявив, що напише сценарій нової частини Володаря перснів. Про свторення нової стрічки ведучий замислився після того, як перечитав приквел Братство Персня, деякі розділи якого не були екранізовані. Саме їх комік хоче втілити у фільмі, який має попередню назву Володар перснів: Тінь минулого.