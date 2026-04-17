Зйомки вже тривають. Том Круз повернеться до своєї культової ролі у фільмі Топ Ган 3

Про це пише Variety.

Компанія Paramount оголосила про роботу над третім фільмом під час презентації CinemaCon у Лас-Вегасі, хоча про продовження бойовика говорили ще у 2024 році.

Наразі дата премʼєри поки невідома.

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Оригінальний фільм Топ Ган вийшов у 1986 році за участі Тома Круза, Келлі Макгілліс та Вела Кілмера. Він розповідає про лейтенанта Піта Мітчелла на прізвисько Меверік — пілота важкого винищувача F-14 Tomcat, курсанта елітного училища ВМС США та одного з найкращих пілотів курсу. Режисером фільму був Тоні Скотт.

Продовження — Топ Ган: Маверік — вийшло у 2022 році та зібрало $1,5 мільярда у світовому прокаті при бюджеті у $170 мільйонів, давши кінотеатрам поштовх, який їм був необхідний після пандемії COVID-19.

Дія фільму відбувається через 36 років після подій, описаних у першому фільмі. Пітер Мітчелл погоджується попрацювати новим льотним інструктором групи військових льотчиків, де також навчається Бредлі Задира Бредшоу, син Ніка Гусака Бредшоу, який прагне стати льотчиком, як його батько.

Премʼєра другої частини пройшла на Каннському кінофестивалі.