Про злочини військових РФ проти українок. Фільм Сліди отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі у Норвегії

Фільм Сліди отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі у Норвегії (Фото: tracesdocfilm в Instagram)

Документальний фільм Сліди Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк здобув головний приз у програмі Checkpoints 27-го Bergen International Film Festival у Норвегії. Програма Checkpoints присвячена фільмам про права людини.

Про здобуття премії на міжнародному кінофестивалі у Норвегії повідомили на Instagram-сторінці фільму.

«Ми надзвичайно раді поділитися чудовою новиною з Норвегії! Ми віримо, що документальне кіно здатне не лише привертати увагу до важливих проблем, а й зміцнювати солідарність і ставати рушійною силою реальних змін», — мовиться у повідомленні.

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Checkpoints — це конкурс документальних фільмів, присвячених правам людини, який проводиться у партнерстві з Фондом Рафто.

Як повідомили творці Слідів, грошова винагорода у розмірі 25 000 норвезьких крон дістанеться організації SEMA Ukraine — об'єднанню жінок, які пережили насильство і тепер підтримують інших українок.

«Це визнання має для нас особливе значення, адже фільм TRACES створювався у тісній співпраці з жінками із SEMA Ukraine. Їхні голоси, мужність і солідарність лежать в основі цієї стрічки», — наголосили творці фільму.

Фільм Сліди розповідає про пошук справедливості українськими жінками з різних регіонів України — від Донбасу до Херсона та Київщини, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Через історію Ірини Довгань — колишньої полонянки, а тепер активістки, яка документує свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях України, — картина створює колективний портрет травми. Водночас фільм відкриває простір для відновлення через силу солідарності жінок, які стоять пліч-о-пліч.

Героїні фільму — членкині громадської організації SEMA Україна, яка є першою в Україні неурядовою організацією, очолюваною постраждалими і є драйвером змін у сфері протидії сексуальному насильству, пов’язаному із збройною агресією Росії проти України.

Режисерка фільму Аліса Коваленко також є членкинею SEMA Україна. Перебуваючи в полоні на Донбасі в 2014 році, вона пережила полон і сексуальне насильство з боку російського офіцера. Коваленко активно займається правозахисною діяльністю. Поштовхом для цього фільму став її особистий досвід.

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Сліди є копродукцією України та Польщі. Продюсерками стали Ольга Бергман та Наталія Лібет.

Раніше фільм переміг у програмі Панорама 76-го Берлінського кінофестивалю. У вересні Український оскарівський комітет обрав його кандидатом від України на 99-ту премію Оскар.