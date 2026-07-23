Від оскароносного режисера. На Венеційському кінофестивалі покажуть майже чотиригодинний фільм про Ілона Маска

Ілон Маск на сцені під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Націонал-Харбор, штат Меріленд, США, 20 лютого 2025 року (Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

На Венеційському кінофестивалі, який цьогоріч триватиме з 2 по 12 вересня 2026 року, покажуть майже чотиригодинний фільм про Ілона Маска від оскароносного режисера Алекса Гібні.

Про це повідомляє The Wrap.

Стрічка Маск (Musk) офіційно увійшла до програми 83-го Венеційського кінофестивалю. Її хронометраж становить 232 хвилини, тобто майже чотири години.

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Художній керівник фестивалю Альберто Барбера звернув увагу на тривалість стрічки. «Гібні простежує всю кар'єру Маска — його суперечливість і ту силу впливу, що сьогодні зосереджена в руках однієї людини. Перед нами геній капіталістичного підприємництва, але водночас і небезпечний технократ, позбавлений будь-яких моральних принципів», — заявив Барбера.

Режисер анонсував випуск фільму у березні 2023 року, назвавши його «остаточним і неприкрашеним дослідженням» керівника Tesla, SpaceX та X. Як повідомляє The Hollywood Reporter, режисер завершив монтаж на початку 2025 року, але незабаром повернувся до монтажної студії на тлі гучної підтримки Маском та фінансової допомоги президентській кампанії Дональда Трампа, а згодом — через його роботу Маска керівником Департаменту ефективності уряду США (DOGE).

Минулого літа спонсори фільму — HBO Documentary Films та Bleecker Street — визнали складне становище режисера та опублікували спільну заяву, в якій зазначили: «Масштаб фільму продовжує розширюватися у міру розвитку сюжету».

Сам Ілон Маск ще у 2023 році відреагував на створення стрічки. «Це хіт», — написав він на своїй сторінці в X, на що Алекс Гібні відповів: «Звідки вам знати?». Згодом між ними відбулася словесна перепалка у Мережі.

Філіп Александр Гібні — американський режисер і продюсер документальних фільмів. У 2010 році журнал Esquire назвав Гібні «найважливішим документалістом нашого часу». У 2007 році він отримав премію Оскар за фільм Таксі на темну сторону.