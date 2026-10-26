Amazon MGM Studios продовжує готуватися до зйомок нового Джеймса Бонда . Цього тижня відбудуть проби актора на роль культового агента 007. Пробуватися будуть одразу чотири відомих актори.

Про це повідомляє Deadline із посиланням на власні джерела. За даними видання проби на роль Джеймса Бонда можуть розпочатися вже в п’ятницю і тривати протягом наступного тижня. Крім того за непідтвердженими даними одразу чотири актора претендують на цю роль, і три з них візьмуть участь у цих пробах. Це Джек Лоуден (Дюнкерк, серіал Володар перснів: Персні влади, Каллум Тернер (Віктор Франкенштейн, Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда) та Джош О’Коннор (Натхненник, Ножі наголо, серіал Корона).

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Видання зауважує, що наразі немає жодних термінів, коли може бути остаточно прийняте рішення щода виконавця головної ролі, проте є ймовірність, що результат буде оголошений до кінця року.

Процес пошуку наступного агента 007 розпочався ще навесні цього року, коли студія оголосила, що до проєкту приєналася кастинг-директора Ніна Голд і пошук нового виконавця розпочався. І вже через два місяці команда оголосила, що тестові пропозиції будуть готові у вересні.

Режисером нового фільму про Джеймса Бонда стане канадієць Дені Вільньов (Сікаріо, Прибуття, Той, що біжить по лезу 2049, Дюна і Дюна 2). Продюсерами стали Емі Паскаль і Девід Гейман.

У лютому 2025 року власники прав на фільми про Джеймса Бонда Майкл Вілсон і Барбара Броколлі дозволили компанії Amazon знімати продовження. Новий фільм про Джеймса Бонда Дені Вільнева стане 26-ю стрічку в історії франшизи.