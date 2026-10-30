Вуха Міккі Мауса і Валіза грабіжника. Довженко-Центр відновив екскурсії Студійними фондами Музею кіно

Екскурсії Музеєм Кіно Довженко-Центру розпочинатимуться щосуботи о 14:00. Відвідувачі зможуть побачити колекцію речей та артефактів, через які можна простежити історію українського кіно. Розповідаємо, що можна побачити під час екскурсій.

Вуха Міккі Мауса і Валіза грабіжника — не випадкові назви, а прізвиська кінотехніки, пов’язаної з історією кіно. І це лише частина скарбів, які зберігаються у Студійних фондах Музею кіно Довженко-Центру.

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Щосуботи о 14:00 у Довженко-Центрі можна побачити те, що зазвичай залишається за кадром — колекцію речей та артефактів, через які можна простежити історію українського кіно. Тут зберігаються особисті речі кінематографістів, знімальна техніка, реквізит, нагороди, періодика та інші речі, пов’язані з важливими подіями та визначними особистостями українського кінематографу різних епох. Про особливості колекції відвідувачам розповіла Марина Скирда, головна мистецтвознавиця Музею кіно Довженко-Центру.

Фото: пресслужба Довженко-Центру

Колекція Музею кіно започаткована у лютому 2019 року, коли на зберігання були прийняті перші експонати — унікальне обладнання 1967 року, яке використовувалось у процесах обробки кіноплівки на Київській кінокопіювальній фабриці. Зараз його можна побачити в Довженко-холі.

Фото: пресслужба Довженко-Центру

Іншими джерелами надходжень стали дарування, а також реструктуризація Кіноархіву, з якого до Музею кіно перейшов фонд Кінотехніка. Музею кіно, на відміну від кіноархівних паперових документів, — це тривимірні предмети з металу, скла, дерева, пластику, текстилю і навіть китового вуса.

Вони поділяються на три фондові групи:

Т — кіно- і фототехніка, Р — реквізит, предмети кінодекораційного мистецтва, М — меморіальні предмети.

У фонді Т збираються зразки, пов’язані з усіма технічними процесами у кіно та фотографії - від знімання до тиражування і прокату.

Французька кінокамера Debrie Paris Sept 16 мм першої половини 1920-х років приїхала до музею з Франції як дарунок від історика кіно Любомира Госейка. Цією камерою власноруч знімав знаменитий Ежен (Євген) Деслав, французький і іспанський режисер українського походження, друг Бунюєля і Далі.

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Найстарший експонат колекції - популярна свого часу бокс-фотокамера Kodak Brownie № 2, що вироблялася у США з 1902 року, подарована Іваном Козленком.

Є в колекції і раритетні проєкційні апарати, один з них — досі придатний до експлуатації німецький кінопроєктор Agfa Record 1930-х років.

Фото: пресслужба Довженко-Центру

Фонд Р об'єднує реквізит, костюми, частини декорацій, які використовувалися під час зйомок українських ігрових, документальних і анімаційних фільмів. Зокрема, наразі зберігаємо ляльки і декорації декількох мультфільмів 1980-х років, знятих на Творчому об'єднанні мультиплікації Київської студії науково-популярних фільмів.

До фонду М надходять не лише особисті речі, але і меморії, пов’язані з кінематографічними інституціями і подіями. Наприклад, макет в масштабі 1:100 Київської кінофабрики ВУФКУ, відомої нині як Кіностудія імені Олександра Довженка. Також цікавою є добірка сувенірних сумок з кінофестивалів в Одесі, Києві, Каннах, Берліні, Порденоне.

Фото: пресслужба Довженко-Центру

Екскурсії відбуваються щосуботи о 14:00.

Квитки — Екскурсія до Студійних фондів Музею кіно

Вартість — 250 грн

Довженко-Центр, Музей кіно, вул. Васильківська, 1 Станція метро Голосіївська, також працює як укриття.