П’ять років ув’язнення і конфіскація майна. В Ірані винесли новий вирок переможцю Каннського кінофестивалю Джафару Панахі

Режисера фільму Це був лише нещасний випадок , володаря Золотої пальмової гілки Джафара Панахі заочно засудили в Ірані. Суд в Тегерані призначив йому п’ять років ув’язнення і конфіскував майно.

Про це повідомляє Variety.

Адвокат режисера Мостафа Нілі розповів, що суд знову виніс вирок заочно. Панахі дізнався про рішення після того, як минулого тижня раптово заблокували його банківські рахунки. Які саме звинувачення висунули проти Панахі в новій справі, наразі невідомо.

Реклама

За словами адвоката, вони з режисером відвідали тегеранську прокуратуру, де дізнався про вирок. У матеріалах справи зазначалося, що Панахі проживає за межами Ірану, хоча насправді режисер повернувся до країни 30 березня 2026 року — невдовзі після церемонії вручення 98-ї премії Оскар. Його фільм увійшов у номінацію Найкращий міжнародний художній фільм.

Це не вперше Джафара Панахі судять в Ірані. У 2010 році режисера засудили до шести років позбавлення волі за підтримку антиурядових протестів та створення«пропаганди проти системи». Через два місяці його звільнили під заставу.

У 2022 році його засудили за протест проти затримання двох колег-кінематографістів, які критикували владу. Його звільнили після семи місяців відбування покарання.

У грудні 2025-го суд визнав його винним у нібито створенні «пропаганди проти політичної системи» країни. Вирок винесли 1 грудня. Тоді Панахі перебував у Нью-Йорку на церемонії вручення премії Gotham Awards, де він отримав три нагороди, зокрема Найкращий режисер, — за стрічку Це був лише нещасний випадок.