Фільм Диявол носить Prada 2 звинуватили в расизмі - китайці закликають бойкотувати стрічку

Ще до виходу на великі екрани стрічка Диявол носить Prada 2 почали критикувати через нібито расистські стереотипи щодо людей азійського походження. Це відбулося після виходу фрагменту фільму, в якому зображено одну з головних героїнь.

Про це повідомляє The Chosun Daily.

На YouTube-каналі 20th Century Studios опублікували фрагмент фільму, в якому з’являється асистентка головної героїні Енді (Енн Гетевей), ім'я якої Цінь Чоу (її зіграла американська акторка Гелен Дж. Шен). Ім'я персонажки стало одним з приводів для обурення людей азійського походження, зокрема китайців.

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За словами глядачів, ім'я асистентки схоже на образливе висловлювання ching chong, яке з’явилося у ХІХ столітті як насмішка над китайською мовою, а згодом стало расистським висловом щодо людей азійського походження.

Окрім цього глядачів обурило те, як Цінь Чоу зображують як людину. Зокрема вони звернули увагу, що персонажка критикує керівницю та веде себе хвалькувато. У цьому глядачі вбачають підсилення стереотипу про азійських працівників.

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Фільм розкритикували також через зовнішній вигляд персонажки Цінь Чоу, яка у гламурному середовищі модної індустрії виділяється зокрема окулярами та картатою сорочкою. На думку людей, це підсвічує стереотип про відсутність стилю в людей азійського походження.

У китайських соцмережах закликали бойкотувати фільм через таке висвітлення одного з персонажів, «насміх з китайського народу» та «расистське зображення азійських робітників».

Що відомо про Диявол носить Prada 2

Диявол носить Prada 2 — продовження культової стрічки 2006 року за мотивами однойменного роману Лорен Вайсбергер.

Головними героями стрічки незмінно залишилися Меріл Стріп (Міранда Прістлі), Енн Гетевей (Андреа Сакс), Емілі Блант (Емілі Чарльтон) та Стенлі Туччі (Найджел Кіплінг).

Окрім цього у команді продовження фільму залишилися режисер Девід Франкель, продюсерка Венді Файнерман та сценаристка Елін Брош Маккенна, які працювали і над першою частиною стрічки.

Прем'єра фільму запланована на 30 квітня.