За книгу про війну. Український фотограф Саша Курмаз став фіналістом фотопремії Deutsche Börse Prize

Український фотограф Саша Курмаз увійшов до короткого списку однієї з найпрестижніших міжнародних нагород у сфері сучасної фотографії — Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2027.

Курмаза номінували за фотокнигу Red Horse (Червоний кінь), яка вийшла в листопаді 2025 року у Éditions Images Vevey, і є візуальним щоденником повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фотограф працював над нею з 2022 року.

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У Red Horse поєднуються фотографії, нотатки, малюнки, вирізки з газет та знайдені на вулицях предмети. У книзі автор фіксує не лише власний досвід, але і досвід людей навколо нього. Дизайн книги створив графічний дизайнер Ніколя Поллі. Вона містить майже 800 сторінок.

«Red Horse — це потужні роздуми про те, як війна змінює наше життя та колективну пам’ять, а також про те, що означає створювати мистецтво під час збройного конфлікту», — заявило журі премії.

Фото: Саша Курмаз

Загалом до короткого списку премії увійшли четверо митців. Окрім Курмаза, за нагороду змагатимуться іранська мисткиня Хода Афшар, канадська художниця Лотус Л. Канг та італійський фотограф Сальваторе Вітале.

Роботи номінантів покажуть у лондонській Галереї фотографів з 10 березня до 6 червня 2027 року. Ім'я переможця оголосять 29 квітня. Він отримає призовий фонд у розмірі 30 тисяч фунтів стерлінгів. Інші номінанти короткого списку отримають по 5 тисяч фунтів стерлінгів.

Премію Deutsche Börse Photography Foundation Prize заснувала галерея The Photographers' Gallery у Лондоні у 1996 році. Нею відзначають та підтримують інноваційні підходи в сучасній фотографії, які відображають актуальні соціальні, політичні та філософські теми.

Саша Курмаз — київський художник, який працює на перетині фотографії, публічного мистецтва, інсталяції та перформансу. У своїх роботах відображає громадянський спротив, проблеми соціальної дискримінації, горизонтальні форми співпраці та співтворчості.

Серед його нагород — Гран-прі Images Vevey (Швейцарія, 2023), Премія імені Казимира Малевича (Україна, 2020) та C/O Berlin Talent Award (Німеччина, 2016).