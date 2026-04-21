Alena Omargalieva, CHEEV, Tember Blanche. У Києві відбудеться благодійний концерт, мета якого зібрати 2 млн гривень на ДПСУ

30 квітня у Києві відбудеться великий благодійний концерт Музика Свободи, присвячений Дню прикордонника України. Мета події — зібрати два мільйони гривень на потреби ДПСУ.

Концерт розпочнеться о 18:00 в МЦКМ (Жовтневий палац). Зібрані два мільйони гривень підуть на підтримку бойових бригад Державної прикордонної служби України, зокрема на дрони-перехоплювачі, тепловізори та техніку, яка щодня рятує життя на передовій.

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У межах концерту на сцені з’являться Alena Omargalieva, CHEEV, Tember Blanche, ROMAX, LAMA, YURCASH, Андрій Кравченко, E.K.A, LUIKU, М’ята, DIMA PROKOPOV, Kristonko, DIRESH, Аліна Горбатовська і МУАЯД.

Артисти виступатимуть у супроводі Академічного ансамблю та оркестру ДПСУ.

«Ми ініціювали цей концерт як простір, де кожна пісня має своє особливе значення. Кожен виступ артиста буде щирою подякою нашим сміливим захисникам та захисницям, яка стане реальною допомогою їм тут і зараз,» — зазначила організаторка події, Голова БО БФ Фундація підтримки прикордонників Ольга Пономаренко.