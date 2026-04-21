Alena Omargalieva, CHEEV, Tember Blanche. У Києві відбудеться благодійний концерт, мета якого зібрати 2 млн гривень на ДПСУ

21 квітня, 11:49
Google Читайте NV у Google
Українські музиканти збирають 2 млн гривень на потреби ДПСУ (Фото: Надано організаторами події)

Українські музиканти збирають 2 млн гривень на потреби ДПСУ (Фото: Надано організаторами події)

30 квітня у Києві відбудеться великий благодійний концерт Музика Свободи, присвячений Дню прикордонника України. Мета події — зібрати два мільйони гривень на потреби ДПСУ.

Концерт розпочнеться о 18:00 в МЦКМ (Жовтневий палац). Зібрані два мільйони гривень підуть на підтримку бойових бригад Державної прикордонної служби України, зокрема на дрони-перехоплювачі, тепловізори та техніку, яка щодня рятує життя на передовій.

Реклама

У межах концерту на сцені з’являться Alena Omargalieva, CHEEV, Tember Blanche, ROMAX, LAMA, YURCASH, Андрій Кравченко, E.K.A, LUIKU, М’ята, DIMA PROKOPOV, Kristonko, DIRESH, Аліна Горбатовська і МУАЯД.

Артисти виступатимуть у супроводі Академічного ансамблю та оркестру ДПСУ.

Читайте також:
Купив книгу — задонатив. В Україні триває благодійна акція на підтримку поранених військових Харківщини

«Ми ініціювали цей концерт як простір, де кожна пісня має своє особливе значення. Кожен виступ артиста буде щирою подякою нашим сміливим захисникам та захисницям, яка стане реальною допомогою їм тут і зараз,» — зазначила організаторка події, Голова БО БФ Фундація підтримки прикордонників Ольга Пономаренко.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Благодійність CHEEV Alena Omargalieva Tember Blanche ДПСУ

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies