«Озвучила свою маленьку мрію». Даша Астаф'єва розповіла, як її запросили зачитати Радіодиктант національної єдності

Волонтерка та громадська діячка Даша Астаф’єва розповіла, як стала читцем Радіодиктанту національної єдності у 2026 році. Знаменитість зізналася, що це було її мрією.

Даша Астаф'єва наголосила, що фактично сама запропонувала себе як читця Радіодиктанту, написавши про це у соцмережі Threads. Про це вона розповіла в ефірі Сніданку з 1+1.

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«Я така людина, що мені пропонувати не треба, я сама запропонувала себе у Threads. Просто озвучила свою маленьку мрію і сказала про те, що цього року я маю маленьку мрію — прочитати Радіодиктант», — зазначила вона.

За словами Астаф'євої, тредчани підтримали та першими повірили у неї і підказали телеканалу Суспільне розглянути її кандидатуру.

«Кілька місяців тому зі мною зв’язалося Суспільне, це було дуже смішно. Був яскравий, сонячний день, я вигулювала свого птаха Патріка і песиків. І тут нам телефонують, це був відеодзвінок. І я на плечі з Патріком, ми щиро раділи, Патрік зі мною сміявся, підтримував мене», — пригадала Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що цього року Даша Астаф'єва разом із Артуром Пройдаковим зачитає текст Радіодиктанту національної єдності. Його написав письменник та ветеран Артур Дронь. До написання можна долучитися сьогодні, в День української писемності та мови, початок — об 11:00.

Раніше у Мережі спалахнула дискусія через вибір Даші Астаф'євої як читця Радіодиктанту. Артистка уже відповіла на гейт і закликала усіх доєднатися до написання тексту.