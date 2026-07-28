Перші кадри. Дакота Джонсон перевтілиться на Мерилін Монро у фільмі Вплив плоті, який покажуть у Венеції
Дакота Джонсон в образі Мерилін Монро (Фото: Genesis)
На 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі покажуть 17-хвилинний фільм Вплив плоті режисерки Меггі Джилленхол, присвячений Мерилін Монро. Представлені перші кадри Дакоти Джонсон, а також Еллен Берстін в образі Мерилін Монро.
У червні 2026 році виповнилося 100 років з дня народження Мерилін Монро. До 100-річчя акторки режисерка Меггі Джилленхол знімає короткометражний фільм Вплив плоті (Flesh Impact), який покажуть на Венеційському міжнародному кінофестивалі на початку вересня.
У фільмі на Мерилін Монро перевтіляться одразу дві акторки: Дакота Джонсон зіграє Монро на піку слави, а Еллен Берстін — версію Монро, яку світ ніколи не мав можливості побачити, пише People із посиланням на пресреліз.
«У фільмі Вплив плоті ми демонструємо позачасову ікону, яку ми знаємо та любимо, через сучасну призму, яка повертає її історію», — розповіла Джилленхол.
Крім Дакоти Джонсон та Еллен Берстін у фільмі зіграють Пітер Скарсгаард та Сепіде Моафі.
Монро домінувала в індустрії розваг у 1950-х і на початку 1960-х років. Вона померла у віці 36 років у серпні 1962 року.
Поліцейське управління Лос-Анджелеса назвало її смерть «можливо випадковою», тоді як офіс коронера Лос-Анджелеса постановив, що це «ймовірне самогубство». Після її смерті також з’явилися теорії про те, що справжні причини смерті приховуються.