Перші кадри. Дакота Джонсон перевтілиться на Мерилін Монро у фільмі Вплив плоті, який покажуть у Венеції

На 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі покажуть 17-хвилинний фільм Вплив плоті режисерки Меггі Джилленхол, присвячений Мерилін Монро. Представлені перші кадри Дакоти Джонсон, а також Еллен Берстін в образі Мерилін Монро.

У червні 2026 році виповнилося 100 років з дня народження Мерилін Монро. До 100-річчя акторки режисерка Меггі Джилленхол знімає короткометражний фільм Вплив плоті (Flesh Impact), який покажуть на Венеційському міжнародному кінофестивалі на початку вересня.

Реклама

У фільмі на Мерилін Монро перевтіляться одразу дві акторки: Дакота Джонсон зіграє Монро на піку слави, а Еллен Берстін — версію Монро, яку світ ніколи не мав можливості побачити, пише People із посиланням на пресреліз.

Дакота Джонсон в образі Мерилін Монро / Фото: Genesis

Еллен Берстін в образі Мерілін Монро / Фото: Genesis

«У фільмі Вплив плоті ми демонструємо позачасову ікону, яку ми знаємо та любимо, через сучасну призму, яка повертає її історію», — розповіла Джилленхол.

Крім Дакоти Джонсон та Еллен Берстін у фільмі зіграють Пітер Скарсгаард та Сепіде Моафі.

Монро домінувала в індустрії розваг у 1950-х і на початку 1960-х років. Вона померла у віці 36 років у серпні 1962 року.

Поліцейське управління Лос-Анджелеса назвало її смерть «можливо випадковою», тоді як офіс коронера Лос-Анджелеса постановив, що це «ймовірне самогубство». Після її смерті також з’явилися теорії про те, що справжні причини смерті приховуються.