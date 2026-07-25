Довгоочікувана прем'єра. Гурт ДахаБраха виступить у восьми містах України з альбомом Птах

Гурт ДахаБраха цієї осені проведе тур Україною — музиканти дадуть концерти у восьми містах України, зокрема одразу два у Києві.

У вересні та жовтні в українських меломанів буде рідкісний шанс послухати всесвітньовідомий український гурт в Україні - вони повертаються з чергового американського турне і представлять українцям свій свіжий альбом Птах, який побачив світ у грудні 2025 року. Також на концерті улюблені композиції.

Реклама

30 вересня — Біла Церква

4 жовтня — Житомир

5 жовтня — Львів

8 жовтня — Івано-Франківськ

10 жовтня — Рівне

11 жовтня — Вінниця

13 жовтня — Одеса

17 та 18 жовтня — Київ

Фото: Numotamo

Птах — це перший альбом ДахиБрахи за останні п’ять років. До нього увійшло 14 композицій, записаних у Києві. Музиканти назвали його емоційною хронікою трансформації українського життя — від обрядових пісень до ритмічного фокус-треку Трипільське техно та спільної роботи із Сергієм Жаданом, яка і дала назву платівці. На обкладинці використано картину учасника гурту Марка Галаневича, в якій Птах уособлює свободу та неминуче повернення додому.

«До цієї збірки увійшли композиції, створені в різні часи й за різних обставин. Альбом строкатий стилістично й жанрово, можливо, навіть трохи хаотичний. Та хаос як першооснова народження чогось нового ніколи нас не лякав. Віримо, що ця музика для когось стане наснагою, для когось — надією чи простором для роздумів», — зазначають учасники ДахиБрахи.

У 2024 році гурт ДахаБраха відзначив своє 20-річчя. Гурт зародився з режисерських експериментів Влада Троїцького в театрі Дах, і сьогодні ДахаБраха продовжує поєднувати драматурнію виступів із власною візуальною та музичною мовою, яку добре знають і радо зустрічають у різних куточках світу. Пісні ДахаБраха звучать у серіалах Фраго, Єдина (Плурібус), номінантові на Оскар 2025 фільмі Порцелянова війна. У червні 2025 року гурт удостоївся найвищої нагороди Франції у галузі Культури — кавалери Ордена Мистецтв та Літератури.

Гурт послідовно підтримує українське військо. На закордонних концертах музиканти постійно проводять благодійні аукціони, де продають картини Марка Галаневича, а 100% прибутку від усього українського туру традиційно передають на підтримку Сил оборони України.

Реклама:

З 2022 року всі виступи ДахаБраха в Україні мають чітку благодійну мету: 100% прибутку від продажу квитків передається на підтримку Сил оборони України.

Придбати квитки на київські концерти можна за посиланнями 17 жовтня і 18 жовтня.