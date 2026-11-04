«Перевершити інших». Словник Collins Dictionary обрав слово 2026 року

Словник англійської мови Collins Dictionary обрав словом року термін «mogging», що означає перевершити чи затьмарити когось або щось, змусивши мати гірший вигляд.

Цей термін зʼявився приблизно у 2016 році як іменник, що позначав фізично найдомінантнішого чоловіка в спортзалі, а пізніше поширився на так звану «маносферу» — спільноти, присвячені темам маскулінності, яких часто звинувачують у ненависті до жінок та шкоді для психічного здоров’я самих чоловіків.

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«Перенесемося у 2026 рік — цей термін тепер усюди. Підлітки „перевершують“ (mog) елітних спортсменів, нова відеогра затьмарює стару улюблену, а хліб на заквасці, спечений вашим другом, виглядає значно краще за буханець, над яким ви чаклували всі вихідні. Простіше кажучи, якщо хтось або щось змушує вас на їхньому тлі виглядати доволі жалюгідно — вітаємо, вас „затьмарила“ (mogged) сильніша сторона. На щастя, сьогодні це слово вживається переважно з іронією», — зазначають Collins Dictionary.

Як зазначили в словнику, значна частина цьогорічного списку претендентів нагадувала «один великий конкурс домінування» — багато термінів змагалися за те, щоб бути більшим, ефектнішим та кращим за інші.

Наприклад, «карспрединг» (carspreading) — тенденція автовиробників робити кожну нову модель довшою, ширшою та важчою за попередню. Цей термін, утворений за аналогією з «менспредингом» (manspreading), описує, по суті, буквальне захоплення простору.

У британській політиці найгучнішим терміном року стало «Manchesterism», або Манчестеризм — політична філософія, пов’язана з Енді Бернемом, що передбачає повну передачу повноважень регіонам і поєднання економічного зростання із соціальним прогресом.

У 2026 році дослідники Імперського коледжу Лондона запровадили термін «firewave» (хвиля вогню), що описує численні лісові пожежі, що спалахують протягом короткого періоду часу, часто в містах, після тривалих періодів спекотної, сухої погоди.

У футболі також зʼявився новий термін, повʼязаний зі спекою, — «hydration break» (перерва на гідратацію) — коротка пауза в грі, щоб гравці могли пити. Раніше перерви на гідратацію використовувалися лише тоді, коли температура перевищувала певний поріг, але на кожному матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року вони були необхідні.

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На ринку праці з’явилося явище «ghost job» — вакансії-привиди. Це оголошення, які розміщують роботодавці без наміру когось наймати на роботу. Компанії роблять це, щоб заповнювати базу резюме, створювати видимість зростання або просто тому, що ніхто не видалив оголошення вчасно. Дослідження показують, що близько третини всіх вакансій на британському ринку праці — це «привиди».

У 2026 році також виник термін «friendslop» як образа для малобюджетних інді-ігор. Згодом його перейняли геймери, щоб описувати прості, часом недопрацьовані ігри, в яких головним є дружня атмосфера.

Нові тренди з’явилися і в кулінарії — слово «fricy» (від поєднання англійських слів на позначення «фруктового» та «гострого»), що об'єднує поєднання смаків. У галузі краси зʼявився термін для позначення засічки із недбало підстриженими пасмами — «bixie», — щось середнє між бобом та піксі.

У 2025-му Collins обрав термін «вайбкодинг» словом року. Так укладачі вирішили відзначити стрімкий розвиток штучного інтелекту, який змінює спосіб створення програм, контенту та ідей.