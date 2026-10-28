«Досвід, здатний допомогти сучасному світові»: у Національному музеї Чорнобиль відкриється виставка CHORNOBYL40

30 жовтня в Національному музеї Чорнобиль у Києві відкриється міжнародна виставка Чорнобиль 40: Нові сенси заради сталого майбутнього . Вона об’єднає 40 митців із 19 країн та 30 робіт, створених на перетині мистецтва, науки й технологій.

CHORNOBYL40 розглядає Чорнобиль не лише як техногенну катастрофу минулого, а як систему знань, необхідних сьогодні: про ціну замовчування, межі технологічного контролю, ядерну безпеку, екологічні наслідки, втрату дому, людську відповідальність і рішення, вплив яких переживають покоління.

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Лекторська програма виставки включатиме три тематичні дні: про ліквідаторів, ЧАЕС і ядерну безпеку; екологію, науку та майбутнє зони відчуження; культуру, музеї й спільну відповідальність України та Європи, а також презентації VR-фільму Прометей і XR-виставки Уроки Чорнобиля.

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Кураторське бачення виставки зміщує увагу з усталених образів руїни й покинутої Зони до людей, знань і виборів.

Фото: Jean-Marc Matos

На виставці будуть представлені роботи митців із 19 країн, які працюють в Україні, Франції, Німеччині, Великій Британії, Австрії, Австралії, Бельгії, Латвії, Литві, Нідерландах, Норвегії, Омані, Південній Кореї, Польщі, Румунії, Сінгапурі, Словенії, США та Фінляндії.

Серед українських — Вероніка Чередниченко, Марія Прошковська, Олександр Сірус, Аліна Волкова, Віталій Янковий, Олеся Білик, Яна Макух.

У VR-добірці заявлено роботи Mélanie Courtinat, Thierry Loa та Ugo Arsac, які були представлені у Venice Immersive Венеційського кінофестивалю та програмі SXSW.

Фото: O. ONE

Виставка відбувається після того, як музей зазнав значних руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Експозиційні зали знищено, проте вціліла нова виставкова зала, де і пройде виставка. Організатори зазначають, що руйнування музею гостро показало, чому «цифровізація колекцій, документування і довготривале збереження культурної спадщини — не другорядні технічні завдання, а питання безпеки пам’яті».

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«Можна фізично знищити стіни Музею, але пам’ять знищити неможливо, якщо світ об'єднується заради її збереження. Музей має продовжувати свою місію: говорити правду, навчати, об'єднувати людей і берегти історію для майбутніх поколінь. Міжнародне партнерство, солідарність та спільні зусилля є запорукою того, що Чорнобиль залишиться не лише сторінкою минулого, а важливим посланням для майбутніх поколінь усього світу», — зазначила Віталіна Мартиновська, генеральна директорка музею Чорнобиль.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 24 травня 2026 року були безповоротно втрачені близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею Чорнобиль.