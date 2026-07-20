BTS виступили в у перерві фіналу Чемпіонату світу з футболу (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Мадонна, BTS, Джастін Бібер та Шакіра виступили гедлайнерами першого в історії шоу під час перерви фінального матчу Чемпіонату світу з футболу.

19 липня на стадіоні в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі, пройшов фінал Чемпіонат світу з футболу.

У перерві матчу Іспанія — Аргентина Мадонна, BTS, Джастін Бібер та Шакіра виконали 11-хвилинний мікс своїх пісень.

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Шоу відкрила Мадонна, яка промчала тунелями стадіону на дюн-баггі, за кермом якого сиділи зірки бразильського футболу Роналдо та Роналдінью. Вона виконувала нову версію свого хіта 2000 року Music, після чого передала естафету диригенту Густаво Дудамелю.

Музиканти Нью-Йоркського філармонічного оркестру та Венесуельського симфонічного оркестру імені Сімона Болівара під керівництвом Дудамеля виконали пісню Seven Nation Army за участю іранського скрипаля Біджана Мортазаві та рок-гурту Electric Mayhem з Маппетів.

Далі естафета перейшла до південнокорейського гурту BTS, які виконували свій хіт 2020 року Dynamite. Їхній виступ почався з відеоролика з норвезьким веслувальним скандуванням — саме його виконували гравці збірної Норвегії.

Далі з’явилися Джейсон Судейкіс і Брендан Гант у ролях Теда Лассо та тренера Бірда із популярного серіалу Тед Лассо. Після цього на стадіоні вийшов Джастін Бібер, який виконав свою пісню Everything Hallelujah.

Після Бібера на полі зʼявилася Шакіра та Burna Boy, які спільно з угандійським гуртом Ghetto Kids виконали гімн Чемпіонату світу з футболу 2026 — Dai Dai.

У фіналі 11-хвилинного шоу виступили школярів зі школи PS22 зі Стейтен-Айленда із гуртом Coldplay.

Переможцем Чемпіонату світу з футболу 2026 стала збірна Іспанії.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Фото: REUTERS/Mike Segar

Фото: Reuters/James Lang

Фото: REUTERS/Mike Segar

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Фото: REUTERS/Mike Segar