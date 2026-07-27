Помер режисер фільмів Маска та Стирач Чак Рассел

У віці 74 років помер американський режисер Чак Рассел, який зняв відомий фільм Маска з Джимом Керрі та Кемерон Діас, а також Стирач з Арнольдом Шварценеггером.

Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що причина смерті не підтверджена, проте родина режисера у заяві для TMZ розповіла, що 23 липня до будинку Рассела викликали місцеву пожежну службу з повідомленнями про непритомного чоловіка.

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Рассел починав з написання сценаріїв та роботи керівником виробництва й асистентом режисера незалежних фільмів. Під час роботи на посаді виконавчого продюсера у стрічці Пекельна ніч, Чак Рассел познайомився з Френком Дарабонтом, з яким згодом почав співпрацювати.

Дебютною стрічкою кіномитця як режисера став фільм Кошмар на вулиці В’язів 3, який допоміг відродити франшизу. Касові збори третьої частини на участю Рассела перевершили касові збори перших двох частин.

Фото: IMDb

У 1994 році Чак Рассел створив культовий фільм Маска, в якому стався акторський дебют Кемерон Діас і після якого Джим Керрі здобув високу впізнаваність та популярність.

«Я вважаю за честь працювати з Чаком Расселом, який під час зйомок Маски створив на знімальному майданчику життєрадісну, дитячу атмосферу дива та товариства. Усі актори та знімальна група були зворушені та натхненні його грайливістю. Кожен з нас був благословенний цим життєрадісним та позачасовим моментом протягом багатьох років. Я вважаю Маску однією з перлин свого творчого життя. Дякую, Чаку», — написав Джим Керрі.

Після цього Рассел створив стрічку Стирач з Арнольдом Шварценеггером та Цар скорпіонів, у якій свою першу головну роль зіграв Двейн Джонсон.

Фото: IMDb

Режисер зробив перерву на кілька років, а після повернення у професію створив стрічки Я — гнів з Джоном Траволтою, індійський пригодницький бойовик Джунглі та фільм Райське місто з Брюсом Віллісом і Траволтою. У 2024 році він зняв ремейк фільму Відьомська дошка.

Окрім цього нещодавно Чак Рассел анонсував два нові проєкти Hyperia та b. Він мав їх створити зі своєю компанією Neumorphic, яка займається штучним інтелектом.