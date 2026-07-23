Hero Armor. На Burning Man 2026 представлять інсталяцію на честь українських військових

На цьогорічному Burning Man 2026 представлять незалежний український мистецький проєкт, створений командами з України, Нідерландів та США. Він присвячений цивільним українцям, які встали на захист України зі зброєю в руках, а також в пам’ять про загиблого митця і військового Захара Захарова.

Автори проєкту HERO ARMOR (Герой у броні) визначають його як символічну скульптуру про пам’ять, внутрішню силу та людську здатність продовжувати історії тих, кого вже немає поруч, йдеться у пресрелізі.

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Скульптура має особливу та особисту історію. У 2025 році авторка проєкту HERO ARMOR Ліза Кормілець привезли до Храму фотографію свого двоюрідного брата Захара Захарова — українського 3D-художника, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України й не повернувся. На фотографії також була одна з його цифрових робіт — образ футуристичного воїна, якого він створив ще до початку повномасштабної війни. Після повернення з фестивалю у Лізи Кормілець народилася ідея перетворити цифрову роботу Захара Захаоова на мистецький об'єкт для Burning Man.

Фото: пресслужба

У реалізації його дівчині допомогли її товариш Марсель, який запропонував надрукувати деталі майбутньої скульптури на 3D-принтері, а також батько архітектор Володимир Кормілець та брат 3D-артист Олег Кормілець.

Скульптура відтворює створений Захаром образ футуристичного захисника у синьо-жовтих кольорах. Це символ внутрішньої броні, яку людина знаходить у собі, коли захищає інших, проходить крізь втрату або продовжує жити, зберігаючи пам’ять про близьких.

Фото: пресслужба

Як зазначають його автори, інсталяція HERO ARMOR присвячена усім українцям, які стали на захист своєї країни, і водночас він говорить про силу тих, хто продовжує їхні історії, і про підтримку, завдяки якій особистий задум може перетворитися на спільну справу.

Фото: пресслужба

Вони також об'єднали зусилля із реабілітаційним центром UNBROKEN у Львові.

Burning Man 2026 пройде у пистелі Блек-Рок (штат Невада, США) з 30 серпня по 7 вересня. Цьогорічна тема фестивалю Axis Mundi (Вісь світу), як символ зв’язку між людьми, спільнотами, природою та спільною реальністю.