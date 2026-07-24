«Доля великого народу лежить у ваших руках»: Бернар-Анрі Леві привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду Головкома

На своїй сторінці в Х поділився світлиною, яка була зроблена два роки тому в Куп’янську. На знімку Михайло Драпатий та Бернар-Анрі Леві тиснуть руки один одному.

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«Зараз доля великого народу лежить у ваших руках. Бажаю вам успіху. Тримайтеся. Слава Україні», — підписав знімок він.

Звільнення Сирського та призначення Драпатого — що відомо

21 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та призначення на його місце командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого.

Звільнення Сирського відбулося на тлі протестів у Києві та інших містах України, які почалися після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони 16 липня. Ексміністр оборони заявив, що головнокомандувач ЗСУ блокував всі ініціативи його команди та «плів інтриги».

22 липня вийшли офіційні укази президента, Драпатий вступив на посаду. Того ж дня Зеленський оголосив, що новим начальником Генштабу ЗСУ буде колишній командувач ДШВ Ігор Скибюк.

«Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти», — написав Драпатий у Facebook.

Сирський також прокоментував свою відставку та заявив, що служитиме Україні до перемоги.