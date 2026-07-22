95 тисяч людей і понад 100 мільйонів гривень: як пройшов Atlas Festival 2026

17−19 липня у Києві на території ТРЦ Blockbuster Mall відбулася одна з головних музичних подій в країні - Atlas Festival 2026. Організатори підбили підсумки фестивалю, на якому одночасно працювало шість сцен та 70 інтерактивних локацій.

Другий рік поспіль фестиваль проходив під слоганом Об'єднує. Надихає. Допомагає, поєднавши масштабну концертну програму з благодійною місією.

За три дні фестиваль відвідали 95 тисяч людей разом із відвідувачами безкоштовних сцен. У межах спільного з фондом Повернись живим та ПриватБанком Збору 150% вдалося зібрати 103 млн грн на підтримку проєкту Дронопад, спрямованого на посилення захисту українського неба.

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Фото: Надано організаторами

За словами відвідувачів, цього року Atlas Festival став ще більш атмосферним: розширилася географія розважальних та інтерактивних зон для різних вікових аудиторій, а логістика території стала продуманішою та зручнішою. На шести сценах фестивалю виступили понад 80 артистів, кожен із яких представив власне бачення концертного шоу.

«MONATIK відкрив програму проєктом Monatlas, побудованим навколо постановки у форматі 360° та появи артиста разом із двійником. Артем Пивоваров традиційно розширив межі концертного перформансу, поєднавши музику зі складною повітряною сценографією: польотами на канаті, крані та світлових конструкціях. Бумбокс інтегрували у шоу свою впізнавану сценічну драматургію — падіння завіси на початку виступу та масштабну декорацію у вигляді бумбокса. Під час концерту Без Обмежень над багатотисячною аудиторією розгорнули 10-метровий синьо-жовтий прапор, а Шугар презентував нову сценічну концепцію Shugar Station і вперше виступив у повністю оновленому образі», — зазначили організатори події.

Фото: Надано організаторами

Фото: Надано організаторами

До лайнапу також увійшли Курган і Agregat, Жадан і Собаки, KOLA, Latexfauna, Друга Ріка, Nikow, SadSvit та десятки інших представників української сцени.

Фото: Надано організаторами

Однією з найбільш символічних міжнародних подій фестивалю став виступ австралійського гурту breathe. Музиканти призупинили роботу над новим альбомом, щоб приїхати до Києва, подолавши понад 50 годин дороги та 15 тисяч кілометрів. Під час шоу на екранах фестивалю артисти показали відеозвернення їхніх друзів із різних країн світу — Австралії, Великої Британії, США та інших держав. Учасники звернення говорили про підтримку України, солідарність із українцями та захоплення їхньою стійкістю. Сам гурт назвав цей виступ одним із найважливіших у своїй кар'єрі.

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Фото: Надано організаторами

Також вперше в історії Atlas Festival була представлена програма військових музикантів від Радіо Хартія на сцені Shelter Loco Stage. Ініціатором цього проєкту став засновник Радіо Хартія Сергій Жадан. За його задумом, виступи військових музикантів на фестивалі стали продовженням місії медіа — підтримувати зв’язок між військовими та цивільними, привертати увагу до українського війська та створювати простір для діалогу через музику.

Третій день Atlas Festival розпочався хвилиною мовчання після масованого російського обстрілу Києва.

Благодійність традиційно стала частиною концертної програми. Донатні аукціони проходили між виступами артистів на всіх сценах фестивалю. Найдорожчим лотом стало панно із шевронами та підписами учасників гурту Бумбокс, продане за 200 тис. грн. Пляшка шампанського з автографами музикантів і гітара гурту Без Обмежень принесли ще по 100 тис. грн кожна. Загалом сума збору на аукціонах за три дні сягнула 4 606 063 грн.

Фото: Надано організаторами

Окремим напрямом фестивалю стала Громадська Алея у просторі Shelter. Тут були представлені громадські та культурні проєкти, спрямовані на підтримку української ідентичності, просвітницькі ініціативи та платформи, що працюють над подоланням наслідків російської культурної експансії.

Попри завершення концертної програми, благодійна кампанія Збір 150% триває. Серед її фінальних розіграшів — Jeep Avenger (27 липня), апартаменти (3 серпня) та Jeep Compass (10 серпня), які визначать серед учасників збору.